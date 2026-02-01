Người trẻ 'thắt lưng buộc bụng', chi tiêu tiết kiệm dịp Tết

Chủ động cắt giảm đồ tiêu dùng

Tấn Đạt (23 tuổi, xã Hoa Lộc, Thanh Hóa) cho biết, dù năm nay mới ra trường và có việc làm ổn định, song mức thu nhập khởi điểm khoảng 8 - 9 triệu đồng/tháng khiến anh phải cân nhắc kỹ lưỡng trong chi tiêu dịp Tết. Riêng tiền thuê nhà, sinh hoạt và đi lại tại Hà Nội đã chiếm phần lớn thu nhập của Đạt, trong khi cuối năm còn phát sinh thêm nhiều khoản như vé xe về quê, quà biếu, họp mặt bạn bè...

Từ thực tế đó, anh chủ động điều chỉnh thói quen mua sắm, chi tiêu dịp Tết. Nếu những năm trước anh thường chi từ 1,5 - 2 triệu đồng để mua bánh kẹo, nước ngọt làm quà, năm nay con số này được cắt giảm gần một nửa.

“Trước đây mình mua quà khá cảm tính, thấy tiện thì mua mà không nghĩ nhiều. Năm nay, mình hạn chế bánh kẹo, thay vào đó chọn một vài đặc sản ở thành phố, vừa gọn nhẹ, vừa không quá tốn kém, lại phù hợp hơn với nhu cầu của gia đình. Tính ra cũng tiết kiệm được vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng”, Đạt nói.

Anh Đạt ưu tiên mua các đặc sản Hà Nội như nem cua bể, bánh tôm... để mang về quê dịp Tết. Ảnh: Thảo Linh

Với Đạt, tiết kiệm chi tiêu dịp Tết không đồng nghĩa với việc cắt giảm niềm vui hay sự chu đáo dành cho gia đình, mà là lựa chọn những khoản chi phù hợp, có giá trị sử dụng thực tế. Anh cho rằng một cái Tết trọn vẹn không nằm ở số lượng đồ mua sắm, mà ở sự cân đối giữa nhu cầu, khả năng tài chính và giá trị sử dụng của từng món đồ mang về quê.

Ở góc nhìn khác, bạn Hương Giang (25 tuổi, phường Tây Hồ, Hà Nội) lại lựa chọn tiết kiệm bằng cách kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm ngay từ đầu, trong bối cảnh thu nhập không tăng còn chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang.

Là nhân viên văn phòng với mức lương khoảng 9 - 10 triệu đồng/tháng, Giang cho biết cuối năm là thời điểm nhiều khoản chi dồn lại cùng lúc, đặc biệt là tiền lì xì và mua sắm Tết.

“Lương của mình gần như giữ nguyên so với năm trước, trong khi cuối năm chi tiêu nhiều hơn hẳn. Chỉ riêng tiền lì xì và mua sắm Tết đã chiếm một khoản khá lớn, nên nếu không tính toán từ sớm thì rất dễ bị quá tay”, Giang chia sẻ.

Hương Giang thường vào xem các phiên bán hàng trực tuyến của người nổi tiếng, KOL, KOC với mong muốn săn giá hời. Ảnh: Thảo Linh

Các món đồ trang trí Tết cũng được Giang lựa chọn và so sánh mức giá cẩn thận. ﻿Ảnh: Thảo Linh

Để có thêm tiền trang trải dịp Tết, ngoài công việc chính, Giang tranh thủ làm thêm các công việc bán thời gian như hỗ trợ bán hàng online và gói giỏ quà Tết, song thu nhập tăng thêm không đáng kể. Vì vậy, thay vì “thả ga” mua sắm như những năm trước, cô chủ động siết chặt chi tiêu và lập kế hoạch cụ thể cho từng khoản.

“Mình chuyển sang mua sắm online để dễ so sánh giá và kiểm soát ngân sách. Trước khi mua, mình luôn lên danh sách sẵn, chỉ chọn những món thực sự cần. Những đồ chỉ dùng vài ngày Tết thì mình bỏ qua, đồ trang trí ưu tiên loại đơn giản có thể dùng lại nhiều năm, còn quần áo chỉ mua khi thiếu. Nếu không cần thiết dù đang giảm giá mình cũng không mua”, Giang chia sẻ.

Chấp nhận đi xa, đi lâu để tiết kiệm

Không chỉ tiết giảm chi tiêu trong mua sắm, nhiều người trẻ còn thắt chặt ngân sách ở những khoản chi lớn, điển hình là chi phí di chuyển về quê ăn Tết.

Bạn Việt Hoàng (20 tuổi, hiện sinh sống tại Hà Nội) cho biết, với quãng đường từ Hà Nội về Gia Lai, tiền vé máy bay dịp cận Tết luôn là nỗi băn khoăn lớn. “Là sinh viên, mình sống chủ yếu nhờ tiền gia đình và làm thêm theo ca ở quán cà phê, nhận việc thời vụ cuối tuần, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt nên những khoản chi vài triệu như vé máy bay dịp Tết thực sự là áp lực”, cậu chia sẻ.

Theo khảo sát của Hoàng, dự kiến khởi hành vào ngày 13/2 (26 tháng Chạp), giá vé máy bay chặng Hà Nội - Gia Lai vào dịp cận Tết thường dao động ở mức 3 - 5 triệu đồng/một chiều, mức chi phí được xem là khá cao đối với sinh viên và người trẻ chưa có thu nhập ổn định.

Trước áp lực giá vé tăng mạnh vào mùa cao điểm, Hoàng quyết định không lựa chọn máy bay, mà di chuyển bằng xe khách để về quê. Dù hành trình kéo dài hơn hai ngày và vất vả hơn nhiều so với việc bay thẳng chỉ vài giờ, Hoàng chấp nhận đánh đổi thời gian để giảm gánh nặng tài chính.

“Vé xe khách chỉ khoảng 800 nghìn đồng nên với số tiền chênh lệch đó, mình có thể dùng để mua quà cho gia đình hoặc chi cho các buổi gặp gỡ cuối năm sẽ hợp lý hơn”, Hoàng chia sẻ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Hoàng lựa chọn phương án di chuyển này. Từ Tết năm ngoái, nam sinh đã chủ động cắt giảm các khoản chi lớn để cân đối ngân sách cá nhân. Với Hoàng, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc lựa chọn phương án phù hợp với khả năng tài chính được đặt lên trên sự tiện lợi, miễn là vẫn có thể trở về nhà sum họp cùng gia đình trong dịp đầu năm.