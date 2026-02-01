Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần: Ông Trump hy vọng các nghị sĩ "biết suy nghĩ"

Trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Trump cho rằng tình hình chính phủ Mỹ “đang ổn”, đồng thời nhắc lại việc nền kinh tế từng chịu ảnh hưởng trong những lần đóng cửa trước đó.

“Chúng ta đã có mức tăng trưởng GDP lớn. Tôi từng mất một điểm rưỡi vì lần đóng cửa trước. Vì vậy chúng ta hãy xem điều gì xảy ra. Tôi nghĩ đảng Dân chủ cũng không muốn điều này, vì nó khiến họ trông rất tệ, nhưng rõ ràng đây không phải điều tốt cho đất nước. Hy vọng đủ người sẽ biết suy nghĩ”, ông nói.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần do hết ngân sách. Ảnh: Reuters

Từ 0 giờ sáng 31/1, ngân sách của hàng loạt cơ quan liên bang trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và An ninh Nội địa (DHS) đã hết hiệu lực, đẩy chính phủ Mỹ vào một đợt đóng cửa tạm thời mới. Trước hạn chót tối 30/1, Thượng viện nỗ lực thông qua gói chi tiêu lớn gồm năm dự luật ngân sách thường niên cùng một biện pháp tạm thời hai tuần cho DHS, song văn bản vẫn cần Hạ viện phê chuẩn. Hạ viện dự kiến chỉ trở lại làm việc vào đầu tuần tới.

Bế tắc xuất phát từ việc phe Dân chủ tuyên bố sẽ chặn toàn bộ gói chi tiêu trị giá 1.200 tỷ USD do phản đối phần ngân sách dành cho DHS, trong đó có khoản bổ sung 10 tỷ USD cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Vào phút chót, các thượng nghị sĩ đạt thỏa thuận với Nhà Trắng tách riêng dự luật DHS, cho phép tiếp tục đàm phán lưỡng đảng trong hai tuần tiếp theo. Động thái này được xem là thắng lợi chiến thuật của phe Dân chủ, vốn đang gây sức ép siết chặt hoạt động của ICE và lực lượng tuần tra biên giới sau hai vụ nổ súng gây chết công dân Mỹ trong các chiến dịch truy quét nhập cư tại bang Minnesota.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer trước đó đưa ra một loạt đề xuất cải cách mà ông gọi là “hợp lý”, bao gồm cấm tuần tra cơ động, mở rộng yêu cầu lệnh tư pháp và camera gắn trên người, thiết lập bộ quy tắc ứng xử chung cho lực lượng liên bang và cấm sĩ quan DHS che mặt khi làm nhiệm vụ. Ông Trump từ chối bình luận trực tiếp về yêu cầu bỏ che mặt, chỉ nói ngắn gọn: “Bạn biết quan điểm của tôi rồi đó” đồng thời khẳng định Mỹ đang ở “mức thấp về tội phạm trong lịch sử”.

Dù vậy, nhiều nghị sĩ hai đảng vẫn bày tỏ kỳ vọng tình trạng đóng cửa sẽ sớm được giải quyết và tác động lần này sẽ hạn chế hơn so với đợt đình trệ kéo dài 43 ngày hồi mùa thu năm ngoái. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết muốn sử dụng cơ chế thông qua nhanh, vốn cần sự hợp tác của phe Dân chủ, để sớm đưa gói ngân sách ra bỏ phiếu khi Hạ viện họp trở lại.

Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries chưa cam kết ủng hộ dự luật, nhấn mạnh đảng của ông sẽ “đánh giá văn bản theo nội dung thực chất” trước khi quyết định bước đi tiếp theo. Ông Jeffries đồng thời kêu gọi Nhà Trắng đưa ra “lộ trình cải cách chắc chắn” đối với ICE và các cơ quan thuộc DHS, cho rằng đây là điều cần thiết trước khi Quốc hội tái họp và tiến hành bỏ phiếu.