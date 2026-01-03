Các cây mai vàng cụ kỵ ở chợ Tết Nguyên đán 2026: Nhà vườn TPHCM dè dặt "nhá hàng", chỉ lo sa vào cảnh đìu hiu

Các cây mai vàng cụ kỵ, chậu mai khủng ở chợ Tết Nguyên đán 2026: Ảm đạm

Những ngày cuối năm, khi thị trường hoa kiểng bắt đầu rục rịch phục vụ Tết, mai cụ kỵ chợ Tết Nguyên đán 2026 bước vào mùa cao điểm với tâm thế thận trọng hơn hẳn. Không còn cảnh nhà vườn ồ ạt nhập mai, đưa cây lớn ra chợ như những năm trước, nhiều người trồng mai lâu năm đang chọn cách đi chậm, giữ cây, giữ vốn để hạn chế rủi ro.

Anh Nguyễn Văn Cường, xã Bình Hưng (TPHCM) đang chăm sóc cây mai vàng cụ kỵ ở chợ Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: T.Đ

Tại xã Bình Hưng (TPHCM), vườn mai của anh Nguyễn Văn Cường, người có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng mai vàng, đang có hơn 200 gốc mai lớn nhỏ chuẩn bị cho mùa Tết. Đây đều là những cây mai có tuổi đời từ 20 - 50 năm tuổi.

Theo anh Cường, mai cụ kỵ chợ Tết Nguyên đán 2026 không được đưa ra chợ bán rầm rộ. Thay vào đó, nhà vườn ưu tiên cho thuê ngay tại vườn, chỉ bán chọn lọc theo nhu cầu thực sự của khách quen.

“Kinh tế còn khó, sức mua giảm, nếu bung hàng nhiều là rủi ro rất lớn” anh Cường chia sẻ.

Theo anh Cường, hiện trong vườn của anh còn hơn 200 gốc mai cụ kỵ, chủ yếu là mai gốc nhớt lâu năm. Giá mỗi cây dao động từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, cá biệt có cây được định giá lên đến tiền tỷ.

Theo nhiều nhà vườn, phân khúc mai cụ kỵ chợ Tết Nguyên đán 2026 vốn kén khách, đối tượng mua hoặc thuê chủ yếu là doanh nghiệp, cửa hàng lớn, tiệm vàng hoặc người chơi mai chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, trước áp lực chi phí tăng cao và tình hình kinh tế chưa khởi sắc, nhiều khách hàng đã thắt chặt chi tiêu, khiến thị trường mai lớn trầm lắng.

“Mai lớn không giống mai nhỏ, đâu phải muốn bán là bán được liền. Nếu nhập thêm mà không xoay vòng vốn kịp thì coi như ôm hàng", anh Cường nói lý do không nhập mai mới cho mùa Tết này.

Các cây mai vàng cụ kỵ, chậu mai vàng khủng ở chợ Tết Nguyên đán 2026, trong các nhà vườn ở TP HCM còn đầy ắp. Ảnh: T.Đ

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Hữu Phước, một chủ vườn mai lâu năm khác tại xã Tân Tây, Tây Ninh cho biết, Tết năm nay cũng không nhập thêm mai.

Theo anh Phước, trong vườn hiện còn nhiều cây mai 20–50 năm tuổi, giá từ 5 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mỗi cây, thậm chí có cây giá tiền tỷ đủ phục vụ khách quen nên không mạo hiểm mở rộng quy mô.

Cho thuê cây mai vàng là chính, livestream bán tại vườn để giảm rủi ro

Trước diễn biến thị trường, nhiều nhà vườn xác định cho thuê là hướng đi chính của mai cụ kỵ chợ Tết Nguyên đán 2026. Riêng vườn anh Cường đang chuẩn bị khoảng 200 chậu mai gốc nhớt phục vụ khách thuê.

“Tùy nhu cầu từng khách mà tôi sẽ canh thời điểm lặt lá”, anh Cường cho biết.

Tuy nhiên, theo anh Cường, cho thuê mai cụ kỵ chợ Tết Nguyên đán 2026 không hẳn mang lại lợi nhuận cao.

Một cây mai gốc nhớt trị giá khoảng 300 triệu đồng, tiền thuê mỗi mùa Tết chỉ khoảng 30–40 triệu đồng. Nếu cộng thêm chi phí chăm sóc quanh năm, vận chuyển và rủi ro cây suy, hư hại, thì lợi nhuận không nhiều.

“Tiền thuê đôi khi chỉ ngang tiền lãi ngân hàng. Mai càng lớn thì rủi ro càng cao, chỉ cần khách chăm không đúng cách là cây xuống sức”, anh Cường nói.

Năm nay anh Phước đẩy mạnh việc bán và cho thuê các cây mai vàng cụ kỵ, chậu mai vàng dạng khủng ở chợ Tết Nguyên đán 2026 qua hình thức livestream ngay tại vườn. Ảnh: T.Đ.

Để thích nghi, năm nay anh Phước đẩy mạnh việc bán và cho thuê mai cụ kỵ chợ Tết Nguyên đán 2026 qua hình thức livestream ngay tại vườn. Cách làm này giúp khách ở xa vẫn xem được dáng cây, bộ rễ, nụ hoa mà không cần đi lại nhiều, đồng thời giảm chi phí mặt bằng, vận chuyển cho nhà vườn.

Dù thị trường mai cụ kỵ chợ Tết Nguyên đán 2026 không còn sôi động như giai đoạn cao điểm trước đây, nhưng với người chơi mai Nam bộ, những cây mai lâu năm vẫn mang giá trị tinh thần đặc biệt mỗi dịp xuân về.

Trong bối cảnh hiện nay, sự thận trọng của nhà vườn được xem là cách giữ nghề, giữ cây bền vững để chờ thị trường khởi sắc trở lại.