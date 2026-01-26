Cận Tết, người Hà Nội rộn ràng đi chọn đào, mua quất

Còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán 2026, trên cánh đồng hoa làng đào Nhật Tân và làng quất Tứ Liên bước vào nhịp sống sôi động nhất trong năm.

Từ sáng đến chiều, các vườn cây rộn ràng người mua kẻ bán, khách tham quan, chụp ảnh, lựa chọn và "giữ" những gốc đào, chậu quất ưng ý.

Không chỉ là nơi mua bán cây cảnh, hai làng nghề còn trở thành điểm hẹn quen thuộc để người dân Thủ đô cảm nhận rõ ràng không khí Tết đang đến rất gần.

Những ngày cận Tết, vườn đào tại làng đào Nhật Tân nhộn nhịp khách đến xem và đặt cây từ sáng sớm.

Sắc đào hồng báo hiệu mùa xuân đang đến gần giữa lòng Thủ đô.

Chủ vườn tất bật tỉa tán, chỉnh dáng để kịp phục vụ cao điểm mua sắm Tết.

Một gốc đào thế được bốc xếp, chuẩn bị giao cho khách thuê dịp Tết.

Các tuyến đường quanh Nhật Tân đông xe ra vào, không khí mua bán rộn ràng những ngày cuối năm.

Ngoài bán cây, nhiều nhà vườn cung cấp dịch vụ cho thuê quất phục vụ cơ quan, doanh nghiệp.