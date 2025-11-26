Nhìn như chậu hành héo mà giá hơn 2 tỷ đồng/cây

Cây toàn lá, không quả mà giá đắt hơn vàng

Tại một vườn lan ở làng Zhi Ma Wan, tỉnh hồ Bắc, hàng ngàn chậu lan được sắp xếp gọn gàng trong nhà kính. Lá của chúng có màu xanh ngọc lục bảo hoặc có những họa tiết độc đáo.

Ảnh: Jimu News

Người đứng đầu của khu công nghiệp nghệ thuật hoa lan tại đây là anh Xu Hai Cheng. Anh đã gắn bó với nghề trồng lan hơn 20 năm, bắt đầu bằng việc trồng địa lan ở Quảng Đông và hiện đã xây dựng được một trang trại trồng lan quy mô lớn. Tại đây, có rất nhiều giống lan quý hiếm và nổi tiếng trong cộng đồng hoa lan.

Đặc biệt, trang trại có giống địa lan vằn hổ đột biến, trong mười triệu cây mới xuất hiện một cây.

Ảnh: Jimu News

Anh Cheng giải thích rằng giống lan này được nhập từ An Huy vào năm 2014 và đã giành được ba giải thưởng lớn: Giải Vàng Đặc biệt tại Triển lãm Lan Lạc Dương, Giải Vàng Đặc biệt tại Triển lãm Lan Quốc tế ở Hồ Nam, Giải Vàng tại Triển lãm Lan Văn Nguyên ở Quảng Đông. Hiện tại, khắp Trung Quốc chỉ có một chậu lan như vậy. Những hoa văn trên cây hoàn toàn không thể sao chép. Theo lời dân làng, từng có người trả giá 600.000 NDT (2,1 tỷ đồng) cho chậu lan này.

Ảnh: Jimu News

Anh Cheng cho biết, là một trong bốn quốc hoa ở Trung Quốc, giá trị cốt lõi của hoa lan nằm ở giá trị trang trí, giá bán không cố định. Phần lớn giá cả được quyết định thông qua đàm phán hoặc đấu giá.

"Người trong nghề sẽ thấy được sự khác biệt, còn những người không biết có thể nghĩ rằng nó không tươi tốt bằng lan thông thường", anh Cheng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào phần lá màu vàng của chậu địa lan vằn hổ lan nửa xanh, nửa vàng, nhìn từ xa giống như một chậu hành héo.

Theo anh Cheng chia sẻ, đây không phải lá héo mà là đặc điểm riêng của giống lan này. Khi chạm vào, nó vẫn dày và có độ đàn hồi, đây cũng là đặc điểm của địa lan vằn hổ.

Nghề trồng lan và chơi lan thực chất không dễ, muốn bước vào ngành hoa lan đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm chuyên môn từ 3 đến 5 năm.

Ảnh: Jimu News

“Có rất nhiều giống lan, mỗi năm lại có gần 200 giống mới được bổ sung. Việc ghi nhớ đặc điểm của từng giống là rất quan trọng”, anh Cheng nhận định.

Hiện tại, anh sở hữu hai cơ sở hoa lan ở Tùy Châu, với tổng quy mô 200.000 cây. Không chỉ xây dựng được trang trại riêng, anh còn hướng dẫn dân làng học cách trồng và chăm sóc lan, đồng thời mở các khóa đào tạo dành với hơn 500 học viện tính đến hiện tại.