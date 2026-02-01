Ông Trump nêu lý do không tiết lộ cho các đồng minh kế hoạch của Mỹ với Iran

Phát biểu trên Fox News, ông Trump nói: “Iran đang nói chuyện với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem liệu có thể làm được điều gì không, nếu không thì sẽ chờ xem điều gì xảy ra… Chúng tôi có một hạm đội lớn đang tiến tới đó. Họ đang đàm phán”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters

Ông đồng thời cho biết các đồng minh của Mỹ trong khu vực không được thông báo về kế hoạch tấn công tiềm tàng vì lý do an ninh. Trước đó, ông từng đe dọa can thiệp vào Iran sau các cuộc trấn áp đẫm máu nhằm vào làn sóng biểu tình chống chính phủ.

“Chúng tôi không thể nói cho họ biết kế hoạch. Nếu tôi nói cho họ biết kế hoạch thì chẳng khác gì nói cho tất cả mọi người và thậm chí còn tệ hơn”, ông Trump nói thêm.

Theo các nguồn tin quốc phòng, Washington đã triển khai một nhóm tác chiến hải quân do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu hoạt động ngoài khơi Iran. Động thái này diễn ra sau khi Nhà Trắng nhiều lần cảnh báo khả năng can thiệp nếu tình hình nội bộ Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc biểu tình chống chính phủ gây thương vong lớn.

Sự xuất hiện của lực lượng hải quân Mỹ làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy căng thẳng mới tại Trung Đông. Phía Iran trước đó tuyên bố sẽ đáp trả bằng tên lửa nhằm vào các căn cứ, tàu chiến Mỹ và các đồng minh trong khu vực, đặc biệt là Israel, nếu xảy ra tấn công quân sự.

Tuy nhiên, ông Trump nói ông tin rằng Iran sẽ chọn con đường thỏa thuận về chương trình hạt nhân và tên lửa thay vì đối mặt với hành động quân sự từ Mỹ.

Về phía mình, Tehran cho biết sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân, với điều kiện các chương trình tên lửa và năng lực phòng thủ không bị đưa lên bàn nghị sự.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, cho biết các “sắp xếp mang tính cấu trúc” cho đàm phán đang tiến triển, bất chấp sự thổi phồng do truyền thông phóng đại. Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Điện Kremlin xác nhận ông Larijani đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 31/1 cũng nhận định một cuộc xung đột quy mô lớn sẽ gây tổn hại cho cả Iran lẫn Mỹ. “Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa bao giờ tìm kiếm chiến tranh và hoàn toàn tin tưởng rằng chiến tranh không có lợi cho Iran, cho Mỹ hay cho khu vực”, ông Masoud nói trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi, theo thông cáo của Phủ Tổng thống Iran.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Amir Hatami, cảnh báo lực lượng vũ trang nước này đang ở trạng thái “sẵn sàng phòng thủ và quân sự toàn diện”. Ông nhấn mạnh bất kỳ “sai lầm” nào từ phía đối phương đều có thể đe dọa an ninh khu vực, đồng thời cho rằng năng lực hạt nhân và công nghệ của Iran “không thể bị xóa bỏ”.