Cách kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ dưới 14 tuổi trên VNeID

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 dành cho trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi mang lại nhiều tiện ích thiết thực trong học tập, khám chữa bệnh và thực hiện các thủ tục hành chính. Thông qua ứng dụng VNeID, phụ huynh có thể thay thế giấy khai sinh và một số giấy tờ chứa thông tin cư trú bản giấy, giúp việc xác thực thông tin của trẻ nhanh chóng, thuận tiện hơn. Việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế cũng hỗ trợ quá trình khám chữa bệnh diễn ra thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế sai sót thông tin.

Bên cạnh đó, dữ liệu của trẻ được xác thực trực tiếp từ Bộ Công an, góp phần bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế nguy cơ giả mạo trên môi trường số. Đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 không chỉ giúp phụ huynh thuận tiện trong quản lý thông tin của con mà còn tạo nền tảng để trẻ sớm tiếp cận các tiện ích của công dân số trong tương lai.

Các bước kích hoạt định danh mức 2 cho trẻ dưới 14 tuổi trên VNeID

Sau khi phụ huynh đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ tại Công an phường/xã và hồ sơ được phê duyệt, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo. Khi đó, phụ huynh tiến hành kích hoạt tài khoản cho trẻ.

Bước 1: Tải và mở ứng dụng VNeID

Bước 2: Nhập số định danh cá nhân và số điện thoại của bố/mẹ (là số của cha hoặc mẹ đã dùng khi đăng ký tại Công an xã). Nhấn gửi yêu cầu và xác nhận

Giao diện các bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ dưới 14 tuổi trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Đan Tâm.

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi tới điện thoại của bố/mẹ

Bước 4: Thiết lập mật khẩu, sau đó thiết lập mã passcode 6 số

Sau khi xác thực OTP, phụ huynh tiến hành tạo mật khẩu và mã passcode để hoàn tất kích hoạt tài khoản. Ảnh: Đan Tâm.

Bước 5: Thiết lập thành công.

Lưu ý:

Không sử dụng tài khoản VNeID của cha/mẹ để kích hoạt cho trẻ.

Việc sử dụng sai thông tin có thể dẫn đến tài khoản bị khóa và không sử dụng được.