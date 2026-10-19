Hà Nội: Sau tiếng nổ, dãy nhà trọ bốc cháy đỏ rực

Hình ảnh vụ cháy người dân chia sẻ.

Theo lời kể của các nhân chứng, trước khi đám cháy bùng phát, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên tại khu nhà trọ.

“Chúng tôi phát hiện lửa bùng lên ở dãy nhà trọ tự phát của bà M,. Mọi người hô hoán nhau tìm cách dập lửa, đồng thời di chuyển đồ đạc ra ngoài”, một nhân chứng cho biết.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Hà Nội, đã điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Nhiều tài sản được di chuyển ra ngoài.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy gồm dãy nhà trọ tự phát cùng nhiều kho, xưởng.

Bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.