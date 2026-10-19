Nhà vua Đan Mạch trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Huân chương cao quý

Ra đời từ trước năm 1693, Huân chương Voi có lịch sử lâu đời nhất và cao quý nhất của Hoàng gia Đan Mạch, cũng là một trong những huân chương lâu đời nhất ở châu Âu.

Nhà vua Đan Mạch trao Huân chương Voi tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Huân chương này chủ yếu được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngồi xe ngựa cùng Nhà vua Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Đan Mạch từ ngày 19-21/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng, nằm trong khuôn viên pháo đài Kastellet ở thủ đô Copenhagen.

Năm 2007, Chính phủ Đan Mạch quyết định xây dựng Đài tưởng niệm Anh hùng nhằm ghi nhận những đóng góp, hy sinh của quân nhân, cảnh sát và nhân viên các cơ quan nhà nước tham gia nhiệm vụ quốc tế kể từ năm 1948.

Đài tưởng niệm Anh hùng khánh thành vào năm 2011, trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động tưởng niệm, đặt vòng hoa của Hoàng gia, Chính phủ, quân đội Đan Mạch; đồng thời mở cửa cho công chúng tham quan, tưởng nhớ những người đã đóng góp cho các hoạt động hòa bình, an ninh và cứu trợ quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng. (Ảnh: TTXVN)