Xử phạt 6 phụ nữ ngồi "tạo dáng" chụp ảnh giữa khúc cua tử thần trên đèo Hải Vân

Ngày 18/10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 phụ nữ ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân chụp ảnh, gây cản trở giao thông. Cả nhóm bị xử phạt tổng cộng 1,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại khúc cua cùi chỏ Km905+400, tuyến đèo Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Hành vi này khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hình ảnh 6 phụ nữ ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân chụp ảnh. Ảnh: MXH

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc và mời những người liên quan đến làm việc.

Qua xác minh, khoảng 8h30 ngày 17/10, nhóm 6 phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc, TP Huế đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh. Khi đến khu vực trên, nhóm đề nghị tài xế dừng xe rồi cùng nhau đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh, dù các phương tiện vẫn lưu thông qua lại.

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng mời cả 6 người đến làm việc, lập hồ sơ và biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông”.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, tổng số tiền xử phạt đối với 6 người là 1,5 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng cảnh báo, đèo Hải Vân có địa hình dốc, nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế. Việc ngồi, nằm hoặc tạo dáng chụp ảnh giữa lòng đường có thể khiến tài xế bất ngờ, không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Công an phường Hải Vân khuyến cáo người dân và du khách chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; không lấy lý do tham quan, du lịch, chụp ảnh để tụ tập, gây cản trở giao thông, đe dọa an toàn của bản thân và những người đi đường.