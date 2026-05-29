Chi tiết các thủ tục hành chính người dân có thể làm trên VNeID

VNeID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an Việt Nam phát triển, giúp công dân thay thế CCCD gắn chíp và các giấy tờ truyền thống (GPLX, BHYT, đăng ký xe...) khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giao dịch tài chính, và các thủ tục hành chính khác trên nền tảng di động.

Với sự phát triển mạnh mẽ, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Hiện nay, các dịch vụ công trên VNeID yêu cầu tài khoản định danh điện tử mức 2 để xác thực danh tính và đồng bộ dữ liệu dân cư. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể truy cập mục "Thủ tục hành chính" để thực hiện các dịch vụ đã được tích hợp trên hệ thống.

Giao diện ứng dụng VNeID với tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp nhiều nhóm dịch vụ công phục vụ người dân. Ảnh: Đan Tâm.

Đăng ký cư trú, quản lý cư trú trên VNeID

Đăng ký và quản lý cư trú trên ứng dụng VNeID cho phép bạn thực hiện các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, hoặc thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận về thông tin cư trú, xóa đăng ký thường trú hay điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu cư trú trực tuyến dễ dàng. Quá trình này hoàn toàn thay thế việc xếp hàng làm thủ tục giấy tại cơ quan công an.

Các thủ tục đăng ký, quản lý cư trú như tạm trú, thường trú, khai báo tạm vắng… được thực hiện trực tuyến trên VNeID. Ảnh: Đan Tâm.

Đăng ký thường trú: Dành cho công dân chuyển đến nơi ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình để sinh sống lâu dài.

Đăng ký tạm trú: Áp dụng khi bạn đến sinh sống tại chỗ ở khác ngoài nơi thường trú từ 30 ngày trở lên.

Thông báo lưu trú: Cho phép chủ nhà/cơ sở lưu trú hoặc cá nhân thông báo khi có khách đến lưu trú qua đêm.

Khai báo tạm vắng: Dùng để thông báo với cơ quan Công an khi bạn rời khỏi nơi thường trú trong một khoảng thời gian dài.

Cấp, quản lý căn cước trên VNeID

Nhiều thủ tục liên quan đến căn cước công dân cũng đã được đưa lên VNeID. Các tiện ích hiện hỗ trợ gồm: Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi; Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; Cấp đổi thẻ căn cước; Cấp lại thẻ căn cước; Xác nhận số CMND 9 số, số định danh cá nhân.

Dịch vụ công Tư pháp

Cấp phiếu lý lịch tư pháp: Người dân có thể xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến nhanh chóng thông qua ứng dụng VNeID (mức độ 2) mà không cần đến trực tiếp cơ quan nhà nước.

Dịch vụ công Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Đăng ký xe lần đầu: Trong nhóm dịch vụ công về phương tiện giao thông, người dân có thể kê khai hồ sơ đăng ký xe lần đầu trực tuyến trên VNeID trước khi thực hiện các bước kiểm tra thực tế.

Nhiều dịch vụ công như đăng ký xe, khai sinh, khai tử… đã được tích hợp liên thông trên ứng dụng VNeID, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Ảnh: Đan Tâm.

Dịch vụ công liên thông

Ngoài ra, ứng dụng cũng đã tích hợp nhiều thủ tục liên thông như:

- Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT

- Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất

- Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Việc liên thông dữ liệu giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời giảm số lượng giấy tờ người dân phải chuẩn bị khi thực hiện thủ tục hành chính.

Quản lý Xuất nhập cảnh

Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước: Để sử dụng dịch vụ, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động và đã cài đặt ứng dụng VNeID. Toàn bộ quy trình thực hiện được hướng dẫn rõ ràng, gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Trường hợp người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện thông qua tài khoản của người đại diện hợp pháp.

Bước 2: Tại mục tìm kiếm, nhập từ khóa "hộ chiếu", lựa chọn thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, xác thực bằng passcode và tiến hành tạo hồ sơ mới.

Ở bước hoàn thiện hồ sơ, hệ thống sẽ tự động điền các thông tin cá nhân từ dữ liệu định danh điện tử. Người dân cần kiểm tra lại, bổ sung nếu còn thiếu và tải lên ảnh chân dung đúng quy định. Ảnh phải có nền trắng, rõ mặt, nhìn thẳng, chụp trong vòng 6 tháng gần nhất; không đeo kính màu, không đội mũ và trang phục nghiêm túc.

Bước 3: Lựa chọn cơ quan tiếp nhận là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phù hợp để xử lý hồ sơ.

Ở bước xác nhận, cần khai báo đầy đủ thông tin, lựa chọn loại hộ chiếu và hình thức nhận kết quả. Người dân có thể nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; trong đó, phương án nhận qua bưu điện được khuyến khích để tiết kiệm thời gian đi lại.

Ngoài ra, một số trường hợp cần lưu ý: Nếu vẫn còn hộ chiếu cũ thì phải nộp lại theo quy định; nếu bị mất hộ chiếu, cần bổ sung tờ khai TK5 (tờ khai báo mất hộ chiếu phổ thông).

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, xác nhận cam kết và gửi hồ sơ. Sau khi hoàn tất, trạng thái xử lý sẽ được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng VNeID, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết.