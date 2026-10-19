Mỹ cảnh báo công dân ở Trung Đông, Iran nói 'còn việc chưa xong' với Israel

Hãng tin Al Jareeza trích dẫn cảnh báo của các đại sứ quán Mỹ hôm nay (19/10) cho biết: “Iran và các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên khắp thế giới, bao gồm cả các doanh nghiệp và những cơ sở khác của Mỹ”.

Cảnh báo an ninh mới của các đại sứ quán Mỹ được áp dụng với các công dân của nước này ở 12 quốc Trung Đông, bao gồm các nước Ảrập ở Vùng Vịnh, Jordan, Iraq, Syria, Lebanon, Israel, Yemen và Iran. Ảnh: The Sunday Guardian

Cảnh báo cũng yêu cầu các công dân Mỹ “lưu ý về khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa và việc đi lại bị gián đoạn”, đồng thời “cần đặc biệt cảnh giác trước tình hình an ninh phức tạp”.

Đề cập đến các vụ tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào Ảrập Xêút, các đại sứ quán Mỹ lưu ý xung đột có thể “leo thang nhanh chóng vượt ra ngoài khu vực”.

Cảnh báo trên áp dụng tại 12 nước Trung Đông, bao gồm các quốc gia Ảrập ở Vùng Vịnh, Jordan, Iraq, Syria, Lebanon, Israel, Yemen và Iran.

Iran tuyên bố “vẫn còn việc chưa giải quyết” với Israel

Theo hãng tin WANA, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 19/10 đã lên tiếng phản hồi các phát biểu chống Tehran mới đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

“Lần trước, khi ông (Netanyahu) muốn ‘hoàn tất công việc’, Iran thậm chí còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Ông muốn thử vận ​​may lần nữa ư? Xin mời. Nhưng hãy cẩn thận, chúng tôi cũng còn những việc chưa giải quyết xong đấy”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Ông Araghchi cũng cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đang đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột khác chỉ để tránh phải ngồi tù, bất chấp những hậu quả đối với chính Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, vào tối 18/10, ông Netanyahu đã gửi lời cảm ơn tới ông Trump vì sự ủng hộ và hợp tác, đồng thời viết trên X: “Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành sứ mệnh!”

Thông điệp của Thủ tướng Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố dành “sự ủng hộ hoàn toàn và kiên định” cho ông Netanyahu. Ông Trump nhấn mạnh nếu Tel Aviv có một nhà lãnh đạo khác, không phải ông Netanyahu, Washington sẽ buộc phải đơn độc đối đầu với Tehran, một kịch bản người đứng đầu Mỹ khẳng định ông không hề mong muốn.