Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương

Phát biểu trước hàng nghìn người tham gia chiến dịch “Hy sinh vì Iran” tại thành phố Sari, ngày 18/10, Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi tuyên bố Iran đã chuẩn bị các loại tên lửa tiên tiến nhất. Nếu đối phương có bất kỳ tính toán sai lầm nào, các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ thất bại và không có đường thoát.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cha của các loại tên lửa, và nếu đối phương phạm bất kỳ sai lầm nào, cuộc tấn công của họ chắc chắn sẽ thất bại, và họ sẽ không có đường thoát”, ông nói.

Tên lửa Zolfaghar do Iran sản xuất được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở Tehran vào ngày 2/8/2026.

Cụm từ “cha của các loại tên lửa” được ông Naqdi sử dụng nhằm đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sử dụng bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), thường được gọi là “mẹ của mọi loại bom”, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran.

Ông Naqdi cảnh báo, cơ sở hạ tầng và các khoản đầu tư năng lượng thuộc về những thế lực mà Tehran coi là gây hấn trong khu vực đều có thể nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran, khiến an ninh của những mục tiêu này bị đe dọa trực tiếp.

“Trong trường hợp tính toán sai sót, tất cả các nền tảng cơ sở hạ tầng và các khoản đầu tư năng lượng thuộc về các thế lực gây hấn trong khu vực sẽ nằm trong tầm bắn, và an ninh của họ sẽ bị đe dọa trực tiếp”, ông Naqdi nói.

Theo cố vấn cấp cao IRGC, lực lượng vũ trang Iran đã chứng minh năng lực tên lửa và khả năng răn đe trước các mối đe dọa quân sự từ Mỹ. Ông nhấn mạnh sức mạnh của Iran không chỉ đến từ vũ khí mà còn từ sự ủng hộ và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của người dân.

Ông cũng tuyên bố sự chuẩn bị và khả năng kháng cự của Iran đã ngăn chặn các cuộc xâm nhập trên bộ, đồng thời buộc tàu đối phương phải rút lui 1.000 km trên biển.

Trong bài phát biểu, ông Naqdi tiếp tục chỉ trích Tổng thống Trump, cho rằng những tuyên bố gần đây của nhà lãnh đạo Mỹ về việc mất kiên nhẫn và đe dọa gia tăng sức ép quân sự là sự “thừa nhận thất bại công khai” trước người dân Iran.

Theo ông, những lời đe dọa này mâu thuẫn với tuyên bố chiến thắng của Washington, bởi một bên thực sự giành chiến thắng sẽ không tuyên bố đã hết kiên nhẫn.

Đề cập đến bom MOAB nặng khoảng 14 tấn, ông Naqdi tuyên bố một số quả bom được sử dụng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày đã không phát nổ và sau đó bị lực lượng Iran thu giữ. Ông cho biết, ngoài quốc gia sản xuất ra chúng, Iran hiện còn sở hữu các mẫu vũ khí này.

Nếu được triển khai, MOAB - một trong những loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí Mỹ, sẽ đánh dấu bước leo thang đáng kể trong xung đột giữa Washington và Tehran.