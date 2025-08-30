Các khối diễu binh trùng trùng, lớp lớp trên phố phường Hà Nội

Các khối diễu binh Công an nhân dân tiến vào quảng trường

Dẫn đầu là xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng. Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Xe chỉ huy các khối diễu binh đại diện cho lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Hải

Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân - là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cảnh sát nhân dân luôn phát huy truyền thống “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.

Khối nam sĩ quan Cảnh vệ - trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện và khu vực trọng yếu của đất nước.

Khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân là đơn vị mới được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh, phục vụ huấn luyện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai.

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông: Đây là một trong những lực lượng tiên phong được hình thành và hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập nước; những tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tham gia dẫn đường, chỉ huy giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt các tuyến vận tải hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy: Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận chiến đấu với “giặc lửa”, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy. Ảnh: Phạm Hải

Khối nam sĩ quan An ninh Mạng và Phòng, chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ Cao - ra đời trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, là đơn vị chính quy, tinh nhuệ, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Khối nam sĩ quan An ninh Mạng và Phòng, chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ Cao. Ảnh: Phạm Hải

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Cơ động là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cảnh sát Cơ động luôn có mặt giải quyết kịp thời các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm là những “bông hồng thép” rất kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an Nhân dân.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm. Ảnh: Phạm Hải

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc - với sứ mệnh cao cả vì hòa bình và an ninh quốc tế, Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình Bộ Công an Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vượt mọi gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khối nam chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm là lực lượng xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là lực lượng quan trọng trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

Khối nam chiến sĩ Hậu cần, Kỹ thuật CAND: Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đã chủ động tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và hiện đại hóa lực lượng.

Khối nam chiến sĩ Cảnh sát Cơ động Dự bị Chiến đấu là lực lượng mới được thành lập, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh, tham gia xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ các sự kiện trọng đại và cứu nạn, cứu hộ.

Khối nam học viên các học viện, trường CAND - đại diện cho hơn 50 nghìn học viên tại các học viện, trường Công an nhân dân, được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, là biểu tượng cho sức trẻ, bản lĩnh, trí tuệ - sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở - được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, dân phòng và công dân tiêu biểu. Qua hơn một năm hoạt động, lực lượng này đã từng bước khẳng định vai trò là nòng cốt hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh - đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập vào năm 2020.