Các khối diễu binh trùng trùng, lớp lớp trên phố phường Hà Nội
Sáng nay, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Sau hai lần tổng hợp luyện và sơ duyệt cấp nhà nước, sáng nay buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, quy mô tương đương lễ chính thức.
Chương trình dự kiến gồm: thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an; hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.
Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Rước đuốc truyền thống và Tiêu binh đài lửa; Pháo lễ; Không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối vũ trang; lực lượng xếp hình, xếp chữ).
Khối xe tăng thiết giáp, xe pháo binh bánh xích quân sự sau khi đi qua lễ đài đến vị trí tách đội hình tại ngã tư đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong: Khi rẽ trái đi theo đường Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng; đi thẳng sau đó rẽ trái theo đường Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Khối xe Tăng thiết giáp, xe pháo binh bánh xích quân sự về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Khối xe pháo quân sự bánh lốp, khối xe đặc chủng Bộ Công an sau khi đi qua lễ đài đến cuối đường Hùng Vương đi theo 2 tuyến đường:
Tuyến số 1: 1/2 khối xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Bộ Công an rẽ phải đi theo đường Trần Phú, Kim Mã, Đào Tấn, Vành đai 2, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo về vị trí tập kết tại trường đua F1.
Tuyến số 2: 1/2 khối xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Bộ Công an rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Vành đai 2, Ngã tư Sở, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo về vị trí tập kết tại trường đua F1.
Khối xe pháo Quân sự bánh lốp, khối xe Đặc chủng Bộ Công an cơ động về trường đua F1. Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
Các khối qua phố Tràng Tiền, tiến về quảng trường Cách mạng tháng Tám trong tiếng reo hò của nhân dân. Ảnh: Thạch Thảo
Ảnh: Thạch Thảo
Ảnh: Thạch Thảo
Ảnh: Thạch Thảo
Ảnh: Thạch Thảo
Ảnh: Thạch Thảo
Ảnh: Thạch Thảo
Ảnh: Thạch Thảo
Các khối diễu binh đi qua nút giao Liễu Giai-Kim Mã. Ảnh: Thế Sơn
Ảnh: Thế Sơn
Ảnh: Thế Sơn
Lặn lội từ Hưng Yên tới Hà Nội, chị Nguyễn Thị Quyên không kìm được cảm xúc khi gặp mặt con trai sau thời gian dài xa cách. Con trai chị trong khối diễu binh Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: Thế Bằng
Các chiến sĩ vẫy tay chào tạm biệt người dân. Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Các chiến sĩ các khối diễu binh trở về các điểm tập kết, trên đường đi giao lưu với người dân. Người dân tập trung quanh đoàn xe vẫy tay, bày tỏ tình cảm với các lực lượng.
Các khối diễu binh đi qua khu vực Liễu Giai - Đội Cấn. Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Các khối diễu binh đi qua đường Nguyễn Thái Học hướng về Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Các khối diễu binh qua đường Lê Duẩn - Ga Hà Nội để về điểm tập kết ở công viên Thống Nhất. Ảnh: Mạnh Hùng
Ảnh: Mạnh Hùng
Ảnh: Mạnh Hùng
Ảnh: Mạnh Hùng
Ảnh: Mạnh Hùng
Ảnh: Mạnh Hùng
Ảnh: Mạnh Hùng
Các chiến sĩ diễu binh giao lưu với người dân trên đường Liễu Giai. Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Có mặt từ đêm trước Cung Thể thao Quần Ngựa để chào đón các chiến sĩ diễu binh, bà Nguyễn Thị Phượng (77 tuổi, phường Kim Liên) háo hức giao lưu và chụp ảnh cùng các chiến sĩ khối nữ CSGT. Ảnh: Thế Bằng
Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:
Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.
Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.
Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.
Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).
Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:
Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Ảnh: Lê Trung
Ảnh: Lê Trung
Ảnh: Lê Trung
Ảnh: Lê Trung
Ảnh: Lê Trung
Ản: Trần Đức Anh
Ản: Trần Đức Anh
Ản: Trần Đức Anh
Ản: Trần Đức Anh
Ản: Trần Đức Anh
Sau gần 40 phút các khối diễu binh đi qua lễ đài, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an dần cơ động vào đường duyệt trước Lăng Bác.
Quân đội tham gia 6 khối xe pháo của lực lượng Tăng Thiết giáp, Pháo binh - Tên lửa, Hải quân, Phòng không - Không quân, Hóa học - Công binh, Thông tin Liên lạc - Tác chiến Điện tử.
Nhiều loại khí tài, vũ khí do Việt Nam tự sản xuất, hiện đại hóa lần đầu tham gia tổng duyệt tại Ba Đình.
Đi đầu là các xe tăng T-54B và T-55. Tiếp đó là khối xe tăng T-90S và T-62, do xe tăng T-90SK chỉ huy dẫn đầu. Những vũ khí này có ưu thế hỏa lực thông minh vượt trội, sức cơ động cao, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, có nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng Tăng Thiết giáp Việt Nam anh hùng.
Khối xe thiết giáp gồm 1 xe chỉ huy và 5 hàng xe. Dẫn đầu là xe trinh sát BRDM-2, kế đến là xe chiến đấu bộ binh BMP-1, xe BMP-2.
Khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất, dẫn đầu là xe chiến đấu bộ binh XCB-01, tiếp theo là xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02. Những phương tiện chiến đấu hiện đại này sẽ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho bước tiến vượt bậc của Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam “chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại”, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Ảnh: Bảo Kiên
Ảnh: Bảo Kiên
Ảnh: Bảo Kiên
Ảnh: Bảo Kiên
Ảnh: Lê Anh Dũng
Ảnh: Lê Anh Dũng
Ảnh: Lê Anh Dũng
Ảnh: Lê Anh Dũng
Tiếp đến là Khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất. Trong đó nổi bật là xe pháo tự hành Su-122, Su-152; pháo phản lực BM-21; tên lửa chiến lược Scud-B.
Khối xe tên lửa đất đối hải với đội hình là các xe bệ phóng tổ hợp tên lửa Redut-M và Bastion - những hệ thống tên lửa sở hữu tầm bắn hàng trăm kilomet.
Các khối xe đặc chủng Công an nhân dân Việt Nam. Dẫn đầu đội hình là Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn. Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế.
Khối phương tiện đặc chủng tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, đại diện cho sức mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn: Đây là loại xe đặc chủng trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu.
Khối Xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động là loại xe thuộc chủng loại bán quân sự, được cấu tạo từ thép đặc chủng, có tính cơ động cao, hoạt động trên mọi địa hình.
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Dẫn đầu là xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng. Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.
Xe chỉ huy các khối diễu binh đại diện cho lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Hải
Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân - là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cảnh sát nhân dân luôn phát huy truyền thống “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.
Khối nam sĩ quan Cảnh vệ - trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện và khu vực trọng yếu của đất nước.
Khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân là đơn vị mới được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh, phục vụ huấn luyện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai.
Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông: Đây là một trong những lực lượng tiên phong được hình thành và hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập nước; những tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tham gia dẫn đường, chỉ huy giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt các tuyến vận tải hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy: Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận chiến đấu với “giặc lửa”, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy. Ảnh: Phạm Hải
Khối nam sĩ quan An ninh Mạng và Phòng, chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ Cao - ra đời trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, là đơn vị chính quy, tinh nhuệ, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Khối nam sĩ quan An ninh Mạng và Phòng, chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ Cao. Ảnh: Phạm Hải
Khối nam sĩ quan Cảnh sát Cơ động là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cảnh sát Cơ động luôn có mặt giải quyết kịp thời các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng.
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm là những “bông hồng thép” rất kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an Nhân dân.
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm. Ảnh: Phạm Hải
Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc - với sứ mệnh cao cả vì hòa bình và an ninh quốc tế, Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình Bộ Công an Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vượt mọi gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Khối nam chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm là lực lượng xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là lực lượng quan trọng trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.
Khối nam chiến sĩ Hậu cần, Kỹ thuật CAND: Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đã chủ động tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và hiện đại hóa lực lượng.
Khối nam chiến sĩ Cảnh sát Cơ động Dự bị Chiến đấu là lực lượng mới được thành lập, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh, tham gia xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ các sự kiện trọng đại và cứu nạn, cứu hộ.
Khối nam học viên các học viện, trường CAND - đại diện cho hơn 50 nghìn học viên tại các học viện, trường Công an nhân dân, được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, là biểu tượng cho sức trẻ, bản lĩnh, trí tuệ - sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở - được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, dân phòng và công dân tiêu biểu. Qua hơn một năm hoạt động, lực lượng này đã từng bước khẳng định vai trò là nòng cốt hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh - đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập vào năm 2020.
Sau khi hành tiến trên đường duyệt qua lễ đài trước Lăng Bác, các khối đi thẳng ra đường Hùng Vương để tách khối, sau đó rẽ theo các hướng qua nhiều tuyến phố Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Kim Mã, Tràng Thi, Tràng Tiền, trước Nhà hát lớn, Cửa Nam.... Hai bên đường, nhân dân đứng kín chỗ vỗ tay, reo hò khi từng khối đi qua.
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà
Khối chiến sĩ Phòng hóa. Ảnh: Hoàng Hà
Khối nữ Chiến sĩ biệt động hân hoan với nhân dân. Ảnh: Hoàng Hà
Khối chiến sĩ Đặc công. Ảnh: Hoàng Hà
Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp. Ảnh: Hoàng Hà
Khối nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - được thành lập năm 1952, là lực lượng duy nhất được thực hiện nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Trung Quốc và Quân đội Trung Quốc.
Khối diễu binh Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Phạm Hải
Ảnh: Phạm Hải
Ảnh: Phạm Hải
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga - hộ tống khối Quốc kỳ là đội danh dự đại diện cho ba Quân chủng của các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga: Lục quân, Không quân - Vũ trụ và Hải quân. Chỉ huy đội danh dự là Trung úy Anton Mikhailov. Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Hồng quân Liên Xô đã có đóng góp quyết định vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
Khối diễu binh Quân đội Nga. Ảnh: Phạm Hải
Khối QĐND Lào - là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Khối diễu binh Quân đội Lào. Ảnh: Phạm Hải
Ngày nay, QĐND Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia, trong truyền thống hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình.
Khối Quân đội Campuchia. Ảnh: Phạm Hải
Ngày nay, quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện.
Các khối diễu binh, diễu hành xuất phát từ khu vực đầu đường Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng thực hiện đi đều hơn 300m sau đó chuyển sang đi nghiêm qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình.
Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân - trong kháng chiến, với ý chí “dám đánh, biết đánh, quyết thắng”, bộ đội Phòng không - Không quân đã bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, làm nên chiến thắng huyền thoại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thể hiện khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam.
Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân. Ảnh: Phạm Hải
Khối Sĩ quan Biên phòng: Với phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người con ưu tú nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...
Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách, nòng cốt, duy trì, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.
Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng: Trải qua 80 năm cách mạng vẻ vang, các lực lượng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chủ động nghiên cứu, chế tạo sản xuất, bảo đảm kịp thời nguồn lực hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho chiến đấu và chiến thắng.
Khối nữ sĩ quan Quân y khắc ghi lời Bác Hồ dạy “người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.
Khối nữ sĩ quan Quân y. Ảnh: Phạm Hải
Khối học viên các học viện nhà trường Quân đội là những học viên được đào tạo trở thành sĩ quan chỉ huy ưu tú, lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội.
Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử ra đời, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, lực lượng Tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong thời kỳ mới, lực lượng Tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử. Ảnh: Phạm Hải
Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của QĐND Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng - được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, lực lượng Tác chiến Không gian mạng đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; làm nòng cốt, cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam - hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn 1.000 chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp - lực lượng chủ lực, đột kích quan trọng của QĐND Việt Nam. Trải qua gần 66 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp đã xây dựng nên truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, lập nhiều chiến công lừng lẫy.
Khối chiến sỹ Pháo binh – Tên lửa ra đời từ những ngày đầu gian khó, vai trần, chân đất, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp nên truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.
Khối chiến sĩ Đặc công - phát huy truyền thống “ Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”; những chiến sĩ “đầu trần, chân đất”, xuất quỷ nhập thần, luồn sâu đánh hiểm, làm quân thù kinh hồn bạt vía.
Khối nữ chiến sĩ Biệt động: Những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch.
Khối chiến sĩ Công binh: Trong chiến tranh, lực lượng Công binh ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắc cầu, ghép phà, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ tặng Cờ “Mở đường thắng lợi” và đã trở thành truyền thống gần 80 năm qua.
Khối nữ chiến sĩ Thông tin: Những bông hoa thép kiên cường của QĐND Việt Nam. 80 năm qua, Bộ đội Thông tin luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “Mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.
Khối chiến sĩ Phòng hoá: Đây là những người lính thầm lặng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy vô hình.
67 năm qua, lực lượng Phòng hóa luôn tiên phong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân Tự vệ đang tiến vào lễ đài.
Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Tiếp đó là khối danh dự ba quân chủng Lục quân, Phòng không - Không quân, Hải quân.
Đây là lực lượng nòng cốt của QĐND Việt Nam, đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội từ Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, ba quân chủng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng những âm thanh hùng tráng ngân vang, đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Phạm Hải
Khối Sĩ quan Lục quân. Ảnh: Phạm Hải
Khối Sĩ quan Lục quân - lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp các thế hệ Sĩ quan Lục quân đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Khối Sĩ quan Hải quân: Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc; góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; hun đúc nên truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.
Cùng lúc, bay vào quảng trường là đội hình Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
Đội hình diễu binh, diễu hành hôm nay tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc.
Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
Tiếp đó là khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc tiến vào lễ đài.
Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đội hình xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Người Cha thân yêu của Lực lượng Vũ trang Nhân dân; đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Cùng lúc này là đội hình máy bay Yak-130 và L-39NG đang bay trên Quảng trường Ba Đình.
Tiếp đó tiến vào lễ đài là biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tiêm kích SU30 đồng loạt thả bẫy nhiệt khi bay qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Lê Trung
Đây là lần đầu tiên các tiêm kích này thả bẫy nhiệt để chuẩn bị cho kỷ niệm 2/9. Ảnh: Lê Trung
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ huy diễu binh, diễu hành.
Mở đầu là các biên đội của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng đang bay trên bầu trời Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên các biên đội bay tổng duyệt cùng với các khối diễu binh, diễu hành dưới mặt đất.
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C-212i - Những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Lê Trung
Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i. Ảnh: Lê Trung
Mở đầu là màn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng tại chính giữa quảng trường.
Mở đầu là màn rước đuốc, ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình.
Màn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Hải
Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.
Ngọn lửa đã bừng cháy, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tiếp đến là lễ chào cờ được tổ chức trang trọng, bài hát Tiến Quân Ca vang vọng quảng trường, cùng lúc này tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 21 phát đại bác được bắn rền vang và truyền hình trực tiếp về quảng trường. Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, nhiều người dân trên các tuyến phố đứng dậy chào cờ, hát vang bài Quốc ca.
Ảnh: Phạm Hải
Ảnh: Phạm Hải
Ảnh: Phạm Hải
Tại điểm Tràng Tiền, Ngô Quyền người nhân cùng nhau đứng lên, đặt tay lên ngực hát vang Quốc ca. Ảnh: Trần Đức Anh
Ảnh: Trần Đức Anh
Lực lượng chức năng cùng người dân đứng nghiêm chào cờ tại khu vực Tràng Tiền, Nhà Hát Lớn. Ảnh: Thạch Thảo
Ảnh: Thạch Thảo
Cán bộ chiến sĩ và người dân nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thế Sơn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương dự tổng duyệt. Ảnh: Bảo Kiên
Các chiến sĩ khối xe pháo chào cờ. Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
21 loạt đại bác vang lên trong tiếng hò reo của người dân. Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Bảo Kiên
Ảnh: Bảo Kiên
Gần đến giờ hợp luyện, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt di chuyển về vị trí tập kết trước khi tiến vào khu vực tập trung. Các chiến sĩ chỉnh tề trong quân phục, huân chương đeo ngực nổi bật, thể hiện niềm tự hào và tác phong kỷ luật nghiêm chỉnh của QĐND Việt Nam. Từng khối diễu binh với những đặc điểm riêng biệt theo các quân binh chủng từ trang bị súng đến thiết bị hỗ trợ.
Các khối sĩ quan, chiến sĩ Công an khởi động, chỉnh đốn hàng ngũ. Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Khu vực ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn chật kín chỗ. Để tiện theo dõi diễu binh diễu hành, nhiều người dân mang theo thang cao hơn 2m.
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Các tuyến phố đã cấm tuyệt đối các phương tiện, chỉ những xe làm nhiệm vụ mới được di chuyển. Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Người dân ngồi chờ tại vỉa hè phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Bảo Minh
Biển người tại ngã tư Tràng Thi. Ảnh: Bảo Minh
Ảnh: Bảo Minh
Người dân đứng kín phố Cửa Nam và vỉa hè phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Lê Trung
Người dân tại khu vực ngã tư Tràng Thi chào buổi sáng với những ca khúc cách mạng - một không khí lễ hội trên nhiều tuyến phố. Ảnh: Bảo Minh
Các khối tham gia diễu binh, diễu hành luyện tập trước giờ G. Âm thanh quân nhạc phát từ hệ thống loa, kết hợp tiếng trống và khẩu lệnh chỉ huy, tạo nên không khí trang nghiêm.
Quảng trường Ba Đình rực rỡ trong ánh đèn đủ màu sắc, các màn hình LED bố trí xung quanh.
Trên khán đài đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là hàng chục nghìn người trong khối xếp chữ và các đại biểu dự lễ tổng duyệt.
Bên trong sân quảng trường và khán đài đã chật kín người dân, các lực lượng. Ảnh: Phạm Hải
Khối xe nghi trượng tập kết đầu đường Hùng Vương. Ảnh: Phạm Hải
Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn buổi tổng duyệt, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thông báo sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh phục vụ lễ kỷ niệm và quy định về việc sử dụng giấy mời do Ban Tổ chức phát hành.
Đại biểu phải đeo thẻ và có giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ra, vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm (thiếu thẻ hoặc giấy mời sẽ không được ra vào khu vực khán đài).
Tại các khán đài, các lực lượng Ban Tổ chức, Phục vụ, Báo chí, Kỹ thuật viên chỉ được phép tác nghiệp tại vị trí cho phép và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh; nhất là tại khán đài A.
Trong khi đó tại khu vực đường ở ngoài sân vận động Mỹ Đình, rất đông người dân chờ xem phần tập bắn pháo lễ.
15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Nguyễn Huy
Nhiều người có mặt từ sớm, chọn chỗ đẹp để có thể chứng kiến trọn màn trình diễn. Dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45, thuộc Binh chủng Pháo binh, được tập kết trên đường Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình. 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa trong buổi tổng duyệt.
Hàng trăm người dân tập trung xung quanh khu vực pháo lễ. Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
Trước tổng duyệt, các khối diễu binh di chuyển dần vào Quảng trường Ba Đình, trong đó có 4 khối diễu binh nước ngoài gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Hôm nay là lần đầu tiên khối diễu binh Trung Quốc tham gia luyện tập cùng các khối lực lượng vũ trang QĐND Việt Nam. 120 quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam từ trưa qua. Họ thuộc đội nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Việc cử quân nhân tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhằm tiếp tục mở rộng giao lưu văn hóa quân sự hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống hai nước và quân đội hai nước.
Khối diễu binh Trung Quốc luyện tập trên Quảng trường Ba Đình
Tại các điểm tập kết ở cung đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Thanh Niên các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành tiến về trong không khí rộn ràng.
Dọc hai bên đường, người dân đứng chật kín, vẫy tay nồng nhiệt chào các chiến sĩ. Những lá cờ nhỏ tung bay, hòa cùng tiếng hô reo rộn rã. Các chiến sĩ, trong trang phục chỉnh tề, đáp lại bằng những cái vẫy tay thân thiện và nụ cười ấm áp.
Các chiến sĩ liên tục hát tặng, cảm ơn người dân không quản khó khăn, vất vả chờ đón. Ảnh: Nguyễn Huế
Các chiến sĩ giao lưu cùng người dân. Ảnh: Nguyễn Huế
Hơn 16.300 quân nhân Quân đội và Công an hành quân vào các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình. Người dân mang theo cờ, hò reo chào đón.
6h30 tổng duyệt mới diễn ra, tuy nhiên từ trước đó cả chục tiếng đồng hồ người dân đã đổ về các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Kim Mã, Thanh Niên và các tuyến đường quanh Hồ Hoàn Kiếm để đón các chiến sĩ.
Hàng ngàn người dân từ rạng sáng đã đổ chờ đón giây phút đoàn diễu binh đi ngang qua. Khi các chiến sĩ đến gần, cả tuyến phố như vỡ òa. Nhiều người đưa tay chào, gọi to trong phấn khích.
Các chiến sĩ vừa đi đều bước, vừa mỉm cười, gật đầu, vẫy tay chào người dân hai bên đường. Rất nhiều người tranh thủ chụp ảnh, quay clip ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Quyết Thắng
Các khối xe pháo bánh lốp sẽ cơ động từ đường đua F1 trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình; trong khi đó các xe tăng thiết giáp, bánh xích từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng lần lượt tập kết về vị trí gần Quảng trường Ba Đình chờ đến giờ tổng duyệt.
Đoàn xe tăng chủ lực, dẫn đầu là xe T-54B cải tiến xếp hàng trên đường Nguyễn Tri Phương để chuẩn bị di chuyển đến điểm tập kết. Nối tiếp theo sau là các xe thiết giáp, xe bọc thép...
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Quyết Thắng
Ảnh: Quyết Thắng
Ảnh: Nguyễn Huế
Khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng rời đường đua F1 Mỹ Đình về quảng trường Ba Đình. Hai bên đường, hàng trăm người dân đứng reo hò mỗi khi có xe khí tài đi qua. Dàn xe từ trường đua F1 theo đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm về điểm tập kết tại đường Thanh Niên, Nghi Tàm.
8 khối xe đặc chủng Công an và kỵ binh theo cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - quốc lộ 18 - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công về tập kết tại công viên Bách Thảo.
Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Quyết Thắng
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Nguyễn Huế
Hàng chục nghìn người chấp nhận vất vả, nằm lăn lê trên vỉa hè trong mưa để chờ đến sáng được xem màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Một gia đình từ Sơn La về Hà Nội, kịp có mặt tại vỉa hè phố Điện Biên Phủ lúc 13h và ngồi lì tại đây xí chỗ. Do chỉ có một chiếc ô, 4 người phải chui vào dùng chung và thay nhau nằm chợp mắt qua đêm.
Ảnh: Hoàng Hà
Một gia đình khác từ Thái Nguyên về Hà Nội đến thẳng ngã 7 Cửa Nam để xí chỗ lúc 12h trưa. Người phụ nữ cho biết, cả nhà chưa được xem tận mắt diễu binh bao giờ nên chuyến đi này dù mưa gió vất vả đến mấy cũng phải bám trụ vị trí này.
Ảnh: Hoàng Hà
Từ đêm 28/8 đến ngày 29/8, hàng nghìn người mang áo mưa, bạt, đồ ăn và nước uống đổ về các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình, nơi các khối diễu binh đi qua để chọn, giữ chỗ có góc nhìn tốt nhất.
Không khí sôi nổi trên vỉa hè đường Thanh Niên. Nhiều người cho biết đã chờ ở đây từ sáng 29/8 nhưng ai cũng vui vẻ hào hứng. Ảnh: Nguyễn Huế
Công an Hà Nội tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8.
Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên.
Ngoài ra, còn có các đường phố: Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).
Đường Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng) cũng bị cấm triệt để trong khung giờ trên.
Cũng trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tạm cấm phương tiện trên các tuyến đường phía trong vành đai 1, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố.
Bước sang ngày mới Hà Nội xuất hiện những cơn mưa nặng hạt ngắt quãng nhưng hai bên vỉa hè vẫn kín người.
Tại các tuyến phố Lê Hồng Phong, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học... tập trung hàng nghìn người dân đứng, ngồi hai bên đường.
Không chen vào khu vực trung tâm của buổi diễu binh, nhiều người chọn cách ngồi ở "vòng ngoài" là các tuyến đường mà đoàn diễu binh đi về điểm tập kết, hoặc chọn các hàng quán bên đường để tiện theo dõi.
Khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là một trong những vị trí quan sát thuận lợi vì gần Quảng trường Ba Đình và là điểm mà một số khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành, ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế.
Ngã tư đường Hoàng Diệu - Trần Phú. Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng" cùng người dân đang trú mưa trong cây ATM. Ảnh: Trọng Tùng
Người dân mang loa phát nhạc sôi động dọc vỉa hè, tất cả các khu vực 2 bên đường Thanh Niên đã chật kín người. Ảnh: Nguyễn Huế
Người dân tại ngã ba Văn Cao - Quần Ngựa đội mưa. Đây là một trong những điểm tập kết sau khi kết thúc diễu binh. Ảnh: Thế Bằng
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/08/2025 05:41 AM (GMT+7)