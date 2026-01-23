Tổng Bí thư Tô Lâm: Đại hội XIV đã thành công rực rỡ

Chiều 23-1, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Như Ý

Tham dự họp báo còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Cùng dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn.

Phát biểu trước các phóng viên trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất vui mừng gặp các nhà báo trong nước, quốc tế tham gia đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc cách đây ít phút.

Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn các phóng viên đã có mặt và liên tục đưa tin diễn biến Đại hội để giúp cho nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế biết về thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, tôi thông báo với các bạn rằng: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến và anh hùng" - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Ảnh: Quang Phúc

Tổng Bí thư tóm tắt những "từ khóa" của Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển - Trách nhiệm - Tâm huyết - Trí Tuệ - Khoa học - Vì dân - Tự chủ chiến lược - Tự cường - Tự tin - Tự hào dân tộc, vì một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

"Tôi tóm tắt những từ khóa như vậy để thấy được sự thành công của Đại hội; những nét mới, điều rất căn bản mà Đại hội XIV vừa quyết định" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Quang Phúc

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Đại hội XIV thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội không chỉ thống nhất về các nội dung văn kiện, mà còn thống nhất rất cao trong việc lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội XIV đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên Trung ương chính thức, 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. Các ủy viên Trung ương đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên, hội tụ đủ tiêu chuẩn phẩm chất, đạo đức, năng lực… để gánh vác trọng trách trong giai đoạn cách mạng mới.