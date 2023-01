"Biển người" tiếp tục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất ngày mùng 5 Tết

Ngày 26-1 (tức mùng 5 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến đón tới 913 chuyến bay, trong đó 814 chuyến bay chở khách. Không chỉ chuyến bay quốc nội tăng cao mà chuyến bay quốc tế cũng nhiều hơn những ngày trước đó.

Tổng số khách dự kiến qua sân bay trong ngày hôm nay lên tới 144.871 khách, tăng mạnh so với con số kỷ lục hơn 137.000 lượt khách của hôm qua. Như vậy, đây là mức tăng cao hơn nhiều so với thời điểm cùng kỳ năm 2019, trước khi có dịch COVID-19.

Khách đến riêng nhà ga quốc nội vượt 71.000 lượt, trong khi khách quốc tế đến xấp xỉ 18.000 lượt.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách kỷ lục trong mùng 5 Tết

Đáng chú ý, khung giờ cao điểm khách đến nhà ga quốc nội không chỉ khung 9 giờ đến 13 giờ và từ 16 giờ đến 22 giờ như mọi ngày, mà lượng khách bay đêm cũng tăng kỷ lục. Chỉ riêng khung từ 23 giờ đêm hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau, mỗi giờ có gần 4.000 lượt khách đến Tân Sơn Nhất.

Trong ngày, 2 khung giờ cao điểm nhất với lượt khách vượt 4.000 lượt rơi vào đêm khuya mùng 5, rạng sáng mùng 6 Tết. Nhiều người chọn bay đêm để bắt đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết từ mùng 6 Tết; một số người khác bay đêm vì không mua được vé ban ngày và các hãng hàng không cũng tăng cường bay đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết dù đón lượng khách đến kỷ lục nhưng hoạt động khai thác tại sân bay vẫn ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn. Các khu vực sảnh nhà ga quốc nội, quốc tế thông thoáng; khu vực đón trả khách ở bên ngoài và bên trong nhà xe TCP cũng khá thông thoáng. Ghi nhận thực tế tối mùng 5 Tết, giao thông ngoài sân bay khu vực đường Trường Sơn bình thường; các ga đi, đến quốc nội và quốc tế cũng bình thường. Các làn xe có làn C hơi đông khách đón taxi nhưng cảng đã tăng cường nhân viên an ninh trật tự và bến bãi điều tiết để bảo đảm giao thông khu vực.

Liên quan đến tình hình vé máy bay Tết, ghi nhận của Báo Người Lao Động tới sáng mùng 6 Tết, vé máy bay nhiều chặng từ Quy Nhơn, Chu Lai, Đà Nẵng vào TP HCM từ mùng 6 đến mùng 8 Tết đều không còn. Ngay cả chặng bay nhộn nhịp nhất là Hà Nội – TP HCM hiện cũng "cháy" vé.

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/bien-nguoi-tiep-tuc-do-ve-san-bay-tan-son-nhat-ngay-mung-5-tet-202301...Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/bien-nguoi-tiep-tuc-do-ve-san-bay-tan-son-nhat-ngay-mung-5-tet-20230126110108892.htm