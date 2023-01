Rời cuộc vui, tiên tửu “ghé” chốt nộp phạt đầu Xuân

Ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), nhóm PV có mặt tại tuyến đường Ngô Gia Khảm, phường Chiềng an, TP Sơn La hướng đi huyện Mường La (Sơn La), lực lượng CSGT Công an TP Sơn La đã ra quân, tiến hành kiểm tra các phương tiện, trong đó tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Ngay sau khi ra quân, một số tài xế vi phạm đã bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Điển hình, tổ công tác đã dừng xe máy BKS 26B2- 123.XX do người đàn ông tên Lò Văn M. (SN 1978, trú tại bản Cọ, Phường Chiềng An, TP Sơn La) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Thời điểm bị dừng xe, người đàn ông này đi cùng vợ có biểu hiện say xỉn, nồng nặc hơi men. Ban đầu khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thì cả 2 vợ chồng đều viện đủ lý do để “câu giờ”, đồng thời người vợ liên tục gọi điện người thân để “cầu cứu”.

Sau khoảng 30 phút được lực lượng CSGT thuyết phục, giải thích, yêu cầu chấp hành thì người đàn ông này mới thừa nhận vừa đi uống rượu trong bản với các anh em họ hàng về: “Mấy anh em ở bản lâu ngày mới gặp nên có uống ít rượu, không ngờ nồng độ cồn lại cao thế này…” người đàn ông này bộc bạch.

Sau gần 30 phút giải thích, thuyết phục người đàn ông tên Lò Văn M. mới chịu chấp hành theo yêu cầu.

Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế Lò Văn M. là 0,250 mg/L khí thở.

Sau khi thực hiện yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn và cho kết quả 0,250 mg/L khí thở, người đàn ông này và vợ mới ân hận, mong lực lượng Công an bỏ qua cho lần này. Với mức lỗi như vậy, lực lượng CSGT Công an TP Sơn La đã ghi nhận sự việc kể trên, tiến hành lập biên bản xử lý tài xế theo đúng quy định.

Thiếu úy Lù Quang Huy, cán bộ Đội CSGT Công an TP Sơn La cho biết: Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, về cơ bản người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Sơn La đã chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp vi phạm. Một số lỗi phổ biến trong những ngày Tết thường liên quan đến nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông hay chở quá số người quy định,... Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo đúng quy định góp phần đảm bảo TTATGT đường bộ trong những ngày Tết này.

Trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý các trường hợp lái xe chở hàng hóa quá tải trọng; xe khách chở quá số lượng người quy định, sang nhượng khách, chạy không đúng tuyến quy định. Trong đó tập trung xử lý các lỗi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, … là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT. Đồng thời đã phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền đến người dân các quy định của Luật Giao thông đường bộ như không phóng nhanh, vượt ẩu; tuân thủ các quy định về tốc độ…

Trao đổi với PV, Đại úy Hoàng Đức Anh, Đội CSGT Công an TP Sơn La cho biết, trên địa bàn TP Sơn La hiện nay cho dù đang là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng lực lượng CSGT vẫn duy trì việc kiểm tra nồng độ trên các tuyến đường vào mọi khung giờ. Đồng thời khuyến cáo người dân phải tuyệt đối tránh việc đã sử dụng rượu bia rồi mà vẫn lái xe.

Kết quả từ ngày 20/1 đến ngày 24/1, lực lượng CSGT toàn tỉnh Sơn La đã lập 168 tổ tuần tra, phát hiện 99 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 311 triệu đồng, tước 24 GPLX, tạm giữ 72 mô tô, xe máy. Trong đó, lỗi vi phạm về nồng độ cồn là cao nhất với 65 trường hợp, nộp phạt hơn 278 triệu đồng, vượt quá tốc độ cho phép là 08 trường hợp, nộp phạt trên 10,7 triệu đồng, vi phạm khác là 26 trường hợp.

Lực lượng Công an Sơn La sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trong dịp đầu năm mới Quý Mão 2023.

Thời điểm này vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ của nhân dân, do vậy nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La, lực lượng CSGT sẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, ngăn ngừa các sự cố TNGT, tiếp tục tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, các quy định của luật giao thông “đã uống rượu bia - không lái xe”.

“Công an Sơn La sẽ tăng cường xử lý nghiêm vi phạm lái xe sử dụng rượu bia trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Kiên quyết xử lý tất cả trường hợp vi phạm “không có vùng cấm, không ngoại lệ” theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên” – Thượng tá Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La khẳng định.

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/roi-cuoc-vui-tien-tuu-ghe-chot-nop-phat-dau-xuan-i681704/Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/roi-cuoc-vui-tien-tuu-ghe-chot-nop-phat-dau-xuan-i681704/