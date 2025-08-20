Biển Đông có thể xuất hiện bão sau ngày 25/8

Chiều 20/8, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang tồn tại nhiễu động mạnh có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Các hình thái thời tiết nguy hiểm này có thể di chuyển vào Biển Đông sau ngày 25-8 và tác động đến thời tiết miền Bắc và miền Trung. Do đó, trong những ngày cuối tháng 8, thời tiết ở phía Bắc nước ta có thể chuyển xấu.

Biển Đông đón bão những ngày tới.

Cụ thể, tại Bắc Bộ từ ngày 21 đến 23/8 có mưa, tập trung nhiều vào đêm và sáng, vùng núi có nơi mưa to đến rất to. Trong 2 ngày 24 và 25/8 mưa có xu hướng giảm, nhưng từ ngày 26-8 mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng (nguy cơ xuất hiện mưa vừa đến mưa to).

Còn ở Trung Bộ, từ ngày 21 đến 23/8 trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 24 đến 31/8, khu vực này xuất hiện mưa dông diện rộng, từ Thanh Hóa đến Huế cần đề phòng mưa vừa đến mưa to (nhất là sau ngày 26/8).

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ từ ngày 21 đến 31-8 vẫn duy trì hình thái chung là nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động 28-31 độ C ở Tây Nguyên và 31-34 độ C ở Nam Bộ.

Trên Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông, khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 1-2m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động.

Người dân, nhất là tại khu vực miền núi và ven biển, cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên Cổng thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (www.nchmf.gov.vn) và iweather.gov.vn để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn.