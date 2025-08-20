Phát hiện gà lôi trắng quý hiếm bay vào quán nước, người đàn ông giao nộp cho phường

Sáng 20/8, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và bàn giao một cá thể gà lôi trắng về Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, bảo tồn.

Anh Lộc bàn giao gà lôi trắng cho cơ quan chức năng.

Khoảng 17h45 ngày 19/8, anh Nguyễn Xuân Lộc (trú tại tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân) phát hiện một cá thể gà lôi trắng bay vào quán nước ở khu vực hồ Thủy Tiên.

Ngay sau đó, anh Lộc chủ động báo tin và bàn giao cho UBND phường.

UBND phường Thủy Xuân phối hợp với Hạt Kiểm lâm Trung tâm tiếp nhận và đưa cá thể gà lôi trắng về Vườn quốc gia Bạch Mã. Đến 20h cùng ngày, Trung tâm Cứu hộ và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp nhận để chăm sóc, bảo tồn.

Gà lôi trắng được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ và Phát triển sinh vật.

"Cá thể gà lôi trắng nặng khoảng 1kg, tình trạng bình thường. Việc người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho thấy tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn TP Huế", ông Đặng Hữu Hải chia sẻ.