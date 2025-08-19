Sau áp thấp nhiệt đới, Biển Đông khả năng đón bão mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay, tâm ATNĐ trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Hướng di chuyển của ATNĐ.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, trạm Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cửa Ông gió mạnh cấp 6.

Dự báo trong hôm nay, ATNĐ di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào khu vực biên giới Việt Trung và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16h chiều nay, tâm vùng áp thấp trên biên giới Việt Trung và tan dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có các nhiễu động hoạt động mạnh có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão, sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tác động đến thời tiết của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 8 năm 2025.

Cơ quan này lưu ý, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn, các thông tin giám sát thời tiết và cảnh báo tức thời dông, sét ở địa chỉ: www.iweather.gov.vn.