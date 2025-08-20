Hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội

Ngày 20/8, UBND xã Hát Môn (Hà Nội) đã phát đi thông báo về việc tìm người thân của 2 bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa Chung Linh (xã Hát Môn).

Theo thông báo, khoảng 5h47 ngày 20/8 tại cổng chùa Chung Linh, ông Từ Tất Thân (trú tại thôn Liên Hiệp 1, xã Hát Môn) phát hiện hai cháu bé sơ sinh (1 trai, 1 gái) bị bỏ rơi.

Cụ thể, 2 bé được đặt trong 1 chiếc lồng bàn, có che ô. Bên cạnh có một số vật dụng, gồm: 1 túi xách bên trong có 1 hộp sữa, 4 bình sữa, 1 hút đờm, 1 nhiệt kế, 1 lọ thuốc, tuýp kem bôi da… cùng với quần áo, tã, bỉm, 5 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng.

Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa được người dân phát hiện

Phát hiện sự việc, ông Thân đã đưa 2 bé vào chùa và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, UBND xã Hát Môn phối hợp cùng công an xã đã tiến hành lập biên bản sự việc và phát thông báo tìm cha đẻ, mẹ đẻ của 2 bé.

Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ của 2 cháu, UBND xã Hát Môn sẽ tiến hành làm các thủ tục có liên quan cho 2 cháu theo quy định.