Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Ngỡ ngàng kết quả sau 2 tháng đặt bẫy ảnh

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong số gần 9.000 bức ảnh ghi lại trong rừng đặc dụng, có đến trên 5.000 ảnh ghi nhận động vật.

Ngày 19-8, ông Trương Quang Trung, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), cho biết sau hơn 2 tháng thiết lập máy bẫy ảnh trong lâm phần quản lý, đơn vị đã thu bẫy và ghi nhận kết quả ngỡ ngàng.

Theo đó, vào tháng 5-2025, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã thiết lập 68 máy bẫy ảnh tại một tiểu khu ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (thuộc lâm phần đơn vị quản lý).

Sau hơn 2 tháng lắp đặt máy bẫy ảnh, đơn vị này tiến hành thu bẫy ảnh, phân tích hình ảnh. Kết quả, tại 68 điểm lắp đặt máy bẫy ảnh ghi nhận 8.873 bức ảnh, trong đó có đến 5.085 ảnh ghi nhận động vật. 

Sau 2 tháng đặt bẫy ảnh, có hơn 5.000 bức ảnh ghi nhận động vật trong rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Sau 2 tháng đặt bẫy ảnh, có hơn 5.000 bức ảnh ghi nhận động vật trong rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Cụ thể, đơn vị ghi nhận 22 loài thuộc 13 họ, 7 bộ, 2 lớp. Trong đó, có 5 loài với 1 loài Nguy cấp (EN), 4 loài Sắp nguy cấp (VU) quy định trong Sách đỏ thế giới (IUCN); có 7 loài với 2 loài Nguy cấp (EN), 5 loài Sắp nguy cấp (VU) - Sách đỏ Việt Nam; 13 loài với 4 loài thuộc nhóm IB, 9 loài thuộc nhóm IIB - Nghị định 84/NĐ-CP.

"Đây là kết quả hết sức ngỡ ngàng, cho thấy các loài động vật hoang dã trong lâm phần được bảo vệ, bảo tồn và sinh trưởng tốt" - ông Trung nói.

Dưới đây là hình ảnh các loài động vật hoang dã mà máy bẫy ảnh ghi lại trong lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị:

Sơn dương

Sơn dương

Nai

Nai

Thỏ vằn

Thỏ vằn

Cầy vòi hương

Cầy vòi hương

Trĩ sao

Trĩ sao

Gà lôi trắng

Gà lôi trắng

Gà so họng hung. Ảnh: BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Gà so họng hung. Ảnh: BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Lần theo tiếng kêu lạ trong đêm, người dân bắt được con vật quý hiếm
Lần theo tiếng kêu lạ trong đêm, người dân bắt được con vật quý hiếm

Con vật quý hiếm này hoảng loạn, phát ra tiếng kêu trong đêm vì bị mắc kẹt trong chiếc lừ đơm tôm của người dân.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đức Nghĩa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2025 16:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN