Ngỡ ngàng kết quả sau 2 tháng đặt bẫy ảnh

Ngày 19-8, ông Trương Quang Trung, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), cho biết sau hơn 2 tháng thiết lập máy bẫy ảnh trong lâm phần quản lý, đơn vị đã thu bẫy và ghi nhận kết quả ngỡ ngàng.

Theo đó, vào tháng 5-2025, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã thiết lập 68 máy bẫy ảnh tại một tiểu khu ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (thuộc lâm phần đơn vị quản lý).

Sau hơn 2 tháng lắp đặt máy bẫy ảnh, đơn vị này tiến hành thu bẫy ảnh, phân tích hình ảnh. Kết quả, tại 68 điểm lắp đặt máy bẫy ảnh ghi nhận 8.873 bức ảnh, trong đó có đến 5.085 ảnh ghi nhận động vật.

Sau 2 tháng đặt bẫy ảnh, có hơn 5.000 bức ảnh ghi nhận động vật trong rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Cụ thể, đơn vị ghi nhận 22 loài thuộc 13 họ, 7 bộ, 2 lớp. Trong đó, có 5 loài với 1 loài Nguy cấp (EN), 4 loài Sắp nguy cấp (VU) quy định trong Sách đỏ thế giới (IUCN); có 7 loài với 2 loài Nguy cấp (EN), 5 loài Sắp nguy cấp (VU) - Sách đỏ Việt Nam; 13 loài với 4 loài thuộc nhóm IB, 9 loài thuộc nhóm IIB - Nghị định 84/NĐ-CP.

"Đây là kết quả hết sức ngỡ ngàng, cho thấy các loài động vật hoang dã trong lâm phần được bảo vệ, bảo tồn và sinh trưởng tốt" - ông Trung nói.

Dưới đây là hình ảnh các loài động vật hoang dã mà máy bẫy ảnh ghi lại trong lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị:

Sơn dương

Nai

Thỏ vằn

Cầy vòi hương

Trĩ sao

Gà lôi trắng

Gà so họng hung. Ảnh: BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị