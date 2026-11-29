Theo các thông tin được công bố, hồi tháng 10, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) tuyên bố Nga đang phát triển một vệ tinh có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Phía Nga bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng chúng thiếu căn cứ và là một phần của chiến dịch tuyên truyền.

Tình báo phương Tây nói về “Sputnik-S”

Tâm điểm của những thông tin gây xôn xao là một thiết bị vũ trụ mà các nhà báo phương Tây gọi là “Sputnik-S”. Theo những bài điều tra được công bố, thiết bị này được thiết kế để đưa đầu đạn hạt nhân lên không gian.

Các cơ quan tình báo phương Tây và NATO nhận định, Nga có thể đang chuẩn bị triển khai, hoặc đã triển khai hệ thống “Sputnik-S”. Vẫn chưa rõ Nga có ý định đưa đầu đạn hạt nhân lên quỹ đạo ngay trong lần phóng đầu tiên hay tiếp tục thử nghiệm vệ tinh mà không mang theo loại vũ khí này.

Một số nguồn tin còn cho rằng, vệ tinh đã được chế tạo từ lâu và đang được lưu giữ tại tỉnh Mátxcơva. Các đồng minh NATO được cho là đã trao đổi thông tin tình báo trong tháng 11 và đi đến kết luận rằng, vụ phóng có thể diễn ra trong vòng 60 ngày tới.

Theo các cơ quan tình báo phương Tây, “Sputnik-S” là phiên bản cải tiến của vệ tinh “Kosmos-2553”, từng được sử dụng để nghiên cứu tác động của bức xạ đối với các vệ tinh. Họ suy đoán Nga có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân để tạo ra một vụ nổ trong không gian.

Trước những thông tin này, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố liên minh sẵn sàng ứng phó các mối đe dọa trong vũ trụ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Berlin, ông Rutte nhấn mạnh, NATO có nhiều phương án đáp trả khác nhau. Theo ông, liên minh sẽ luôn theo dõi và bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình, bao gồm vấn đề an ninh trong không gian.

Tuy nhiên, những tuyên bố trên chưa đi kèm bằng chứng thuyết phục và mục đích thực sự của các cáo buộc là gì, MK.ru đặt câu hỏi.

Tên lửa liên lục địa trên quỹ đạo Trái Đất. Minh họa: Getty Images

Mỹ và Liên Xô từng thử hạt nhân trong không gian

Trong những năm đầu của kỷ nguyên vũ trụ, cả Mỹ và Liên Xô đều tiến hành một số vụ thử hạt nhân trong không gian.

Mỹ thực hiện các vụ thử hạt nhân ngoài khí quyển trong những năm 1950 và 1960. Nổi tiếng nhất là vụ thử Starfish Prime ngày 9/7/1962, với sức nổ 1,4 megaton, diễn ra ở độ cao khoảng 400 km, gần đảo Johnston trên Thái Bình Dương, cách quần đảo Hawaii khoảng 1.500 km.

Vụ nổ tạo ra xung điện từ (EMP), khiến hàng trăm đèn đường tại Hawaii bị hỏng, lưới điện và các thiết bị điện tử gặp sự cố. Trong không gian, một số vệ tinh quỹ đạo thấp cũng bị ảnh hưởng, trong đó có Telstar 1, TRAAC và Transit 4B. Các hệ thống điện tử và pin Mặt Trời của những vệ tinh này bị hư hại.

Ngoài ra, vụ nổ còn tạo ra một vành đai bức xạ nhân tạo quanh Trái Đất. Mức bức xạ tăng cao được ghi nhận cho đến tận năm 1968.

Bên trái: Vụ nổ hạt nhân Starfish Prime thắp sáng bầu trời đêm trên quần đảo Hawaii, cách đó khoảng 1.450 km. Ở giữa và bên phải: Sau vụ nổ, một hiện tượng “cực quang” hạt nhân hình thành; nguyên nhân là do các hạt beta - được giải phóng từ các vật liệu phóng xạ - di chuyển dọc theo từ trường của Trái Đất. Ảnh: Chính phủ Mỹ.

Liên Xô cũng tiến hành năm vụ thử hạt nhân trong không gian gần Trái Đất theo kế hoạch mang tên Chiến dịch K trong giai đoạn 1961-1962.

Các đầu đạn có sức nổ từ 1,2-300 kiloton được đưa lên bằng tên lửa đạn đạo R-12 từ bãi thử Kapustin Yar, sau đó kích nổ ở độ cao từ 59-300 km. Sức nổ 300 kiloton mạnh tương đương khoảng 20 lần quả bom nguyên tử Mỹ từng thả xuống Hiroshima, Nhật Bản.

Mục tiêu chính của Chiến dịch K là nghiên cứu các yếu tố gây sát thương của vụ nổ hạt nhân ở độ cao lớn và những hiện tượng đi kèm, đồng thời phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa.

Các vụ nổ được thực hiện khi tên lửa đang ở giai đoạn đi xuống của quỹ đạo bay, sau khi đạt đến độ cao định trước, tại khu vực bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan.

Để đo bức xạ gamma, electron beta và dòng neutron, các nhà khoa học sử dụng những thiết bị chuyên dụng lắp trên tên lửa mang đầu đạn. Một số tên lửa R-12 khác được phóng sau đó để kiểm soát và đo đạc các thông số.

Tác động của các vụ nổ hạt nhân đối với không gian quanh Trái Đất cũng được nghiên cứu thông qua các vệ tinh Kosmos-3, Kosmos-5 và Kosmos-7.

Đáng chú ý nhất là vụ thử K-3, tiến hành ngày 22/10/1962. Vụ nổ có sức công phá 300 kiloton diễn ra ở độ cao 290 km.

Xung điện từ từ vụ nổ có phạm vi ảnh hưởng hơn 1.900 km, bao phủ phần lớn lãnh thổ Kazakhstan.

Theo các kết luận được trích dẫn sau thử nghiệm, trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm vụ nổ, hiện tượng nhiễu sóng vô tuyến nghiêm trọng đã được ghi nhận. Các tuyến cáp điện ngầm, tổng đài điện thoại và đường dây truyền tải điện bị hư hỏng.

Xung điện từ còn gây ra hiện tượng đoản mạch trong nhiều thiết bị bên trong các tòa nhà, làm cháy thiết bị và thậm chí gây hỏa hoạn tại một số cơ sở.

Một tuyến cáp điện ngầm dài 1.000 km, nằm ở độ sâu khoảng 1 m và nối giữa Tselinograd với Alma-Ata, đã bị phá hủy. Trên các đường dây tải điện trên mặt đất, nhiều sứ cách điện bị đánh thủng, gây đoản mạch. Tại một số đoạn, sứ cách điện vỡ khiến dây điện rơi xuống đất.

Những hậu quả nghiêm trọng đó là một trong những nguyên nhân thúc đẩy Mỹ và Liên Xô ký Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển, ngoài không gian và dưới nước vào năm 1963.

Hình ảnh mô phỏng một vệ tinh trinh sát quân sự trên quỹ đạo phía trên Trái Đất. Nguồn: Getty Creative

Một vụ nổ hạt nhân trên quỹ đạo có thể xóa sổ cả mạng lưới vệ tinh

Hậu quả của một vụ nổ hạt nhân trong không gian có thể vô cùng nghiêm trọng. Trao đổi với báo Đức Handelsblatt , Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Josef Aschbacher gọi việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian là “kịch bản ác mộng”.

Hiện nay, có hơn 15.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo. Vì vậy, một vụ nổ hạt nhân trong không gian có thể gây ra những hậu quả thảm khốc đối với toàn bộ cơ sở hạ tầng vũ trụ, ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia.

Các hệ thống định vị, thông tin liên lạc qua vệ tinh, truyền dữ liệu và mọi hình thức quan sát bề mặt Trái Đất đều có thể bị đe dọa.

Một vụ nổ hạt nhân trong không gian có những yếu tố gây sát thương tương tự vụ nổ trên mặt đất. Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản là trong không gian không có sóng xung kích truyền qua không khí, do không tồn tại khí quyển làm môi trường lan truyền.

Thay vào đó, năng lượng vụ nổ được giải phóng dưới dạng bức xạ nhiệt, bức xạ điện từ, bức xạ hạt nhân và các hạt năng lượng cao. Những hạt và bức xạ này tương tác với các vật thể xung quanh, gây phá hủy vật lý hoặc làm suy giảm khả năng hoạt động của chúng. Các yếu tố này đặc biệt nguy hiểm đối với thiết bị điện tử.

Xung điện từ có thể tạo ra điện áp và dòng điện rất lớn trong các mạch điện, khiến chúng bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Trong những phần rất nhỏ của giây, trường điện từ có thể làm tê liệt các thiết bị điện nếu chúng không được bảo vệ bằng những biện pháp chuyên dụng.

Bức xạ nhiệt cũng có thể làm nóng bề mặt vệ tinh, dẫn đến hư hỏng do nhiệt. Các vệ tinh sử dụng linh kiện quang học và điện tử đặc biệt dễ bị tổn thương.

Một hậu quả nghiêm trọng khác là sự hình thành lượng lớn rác vũ trụ. Những mảnh vỡ này bao gồm các bộ phận của thiết bị hạt nhân và mảnh vỡ từ các vệ tinh bị phá hủy.

Ước tính, hiện có hơn 15.800 tấn rác vũ trụ quay quanh Trái Đất. Minh họa: MIT News

Điều đáng lo ngại là các vệ tinh còn nguyên vẹn cũng có thể bị phá hủy sau đó do va chạm với những mảnh vỡ đang di chuyển trên quỹ đạo.

Như vậy, một vụ nổ hạt nhân trong không gian không chỉ gây thiệt hại tức thời mà còn có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm suy giảm nghiêm trọng năng lực hoạt động của các hệ thống vệ tinh trong thời gian dài.

Công nghệ xung điện từ (EMP) chiếm một vị trí đặc thù trong quá trình tiến hóa của chiến tranh hiện đại. Nó mang lại khả năng vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng của đối phương mà không gây ra sự tàn phá vật lý tức thời như các loại vũ khí thông thường. Ảnh: Defense Matters

Nga bác bỏ cáo buộc

Nga không có nhu cầu đưa vũ khí hạt nhân lên không gian. Lệnh cấm triển khai loại vũ khí này đã được quy định trong Hiệp ước Vũ trụ năm 1967, còn gọi là Hiệp ước về các nguyên tắc hoạt động của các quốc gia trong việc thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ, bao gồm Mặt Trăng và các thiên thể khác. Phía Nga khẳng định nước này tuân thủ hiệp ước.

Ngay cả khi bỏ qua lệnh cấm, liệu việc đưa vũ khí hạt nhân lên quỹ đạo có thực sự mang lại lợi ích quân sự cho Nga hay không, MK.ru đặt vấn đề.

Nếu sử dụng đầu đạn hạt nhân từ không gian để tấn công một mục tiêu trên mặt đất, vệ tinh phải chờ đến khi di chuyển đến vị trí thích hợp trên quỹ đạo mới có thể thả đầu đạn xuống mục tiêu. Thời gian chờ đợi có thể kéo dài đến vài tuần hoặc hơn.

Do đó, để có thể sử dụng loại vũ khí này một cách nhanh chóng và hiệu quả, cần triển khai hàng trăm vệ tinh mang đầu đạn hạt nhân.

Nga không đủ nguồn lực để xây dựng một mạng lưới vệ tinh như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nước này không có lý do để làm điều đó.

Các tên lửa đạn đạo hiện có của Nga đã đủ khả năng tấn công gần như tức thời bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới, mà không cần chờ vệ tinh đến đúng vị trí hoặc đầu tư vào một mạng lưới vệ tinh mang đầu đạn hạt nhân cực kỳ tốn kém.

Đối với khả năng kích nổ đầu đạn hạt nhân ngay trong không gian, điều này có thể thực hiện được và trong một số tình huống có thể cần thiết. Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo vẫn là phương tiện phù hợp hơn. Đầu đạn của những tên lửa này có thể được kích nổ tại bất kỳ vị trí nào trong không gian gần Trái Đất.

Vì vậy, tuyên bố của các cơ quan tình báo và nhà báo phương Tây tham gia điều tra là thông tin bịa đặt, báo Nga kết luận.

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga. Ảnh: TASS