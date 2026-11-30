Tranh cãi bùng lên sau cuộc phỏng vấn Jared Kushner trên podcast của Mathias Döpfner, CEO tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer, theo Swedenherald.

Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đặc phái viên Steve Witkoff. Ảnh: Joe Raedle/Getty Images

Theo Politico, trong cuộc trò chuyện, ông Kushner mô tả Tổng thống Nga Vladimir Putin là “bậc thầy chính trị”, đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã thể hiện sự kiềm chế khi không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine.

“Cho đến nay, ông Putin đã thể hiện sự kiềm chế. Ông ấy đồng ý không sử dụng vũ khí hạt nhân và rõ ràng đó là điều rất quan trọng”, ông Kushner nói.

Những phát biểu này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Kiev, đặc biệt trong bối cảnh ông Kushner đang tham gia các nỗ lực ngoại giao của chính quyền Trump nhằm thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ukraine đòi thay thế cả Kushner và Witkoff

Ông Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine cho rằng, những phát biểu của ông Kushner là "nguy hiểm" đối với cả Ukraine lẫn an ninh Mỹ.

“Tôi từ lâu đã cho rằng cần phải thay thế cả ông Witkoff lẫn ông Kushner”, ông Merezhko tuyên bố.

Sự phẫn nộ của Ukraine còn đến từ việc ông Kushner gọi ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên đàm phán của Nga, là “một người bạn tuyệt vời”, trong khi chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì cho rằng nhà lãnh đạo này đã có những hành động không đúng mực nhằm vào ông Trump.

Phản ứng dường như không chỉ xuất hiện tại Ukraine. Một số chính trị gia châu Âu cũng chỉ trích cách tiếp cận của nhóm đàm phán Mỹ, cho rằng Washington đang gây sức ép lên Kiev nhiều hơn Moscow.

Ông Kushner dành nhiều lời có cánh cho Tổng thống Putin

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kushner còn mô tả Putin là nhà lãnh đạo có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thường xuyên ghi chép và am hiểu sâu sắc các vấn đề được thảo luận.

Con rể ông Trump cho rằng Tổng thống Nga không chỉ muốn chấm dứt chiến tranh mà còn mong muốn tái thiết lập quan hệ với Mỹ.

Ông Kushner tiết lộ đã gặp Tổng thống Putin ít nhất 4 lần và có nhiều giờ trao đổi trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga.

Đáng chú ý, ông cũng nhắc lại cáo buộc Ukraine từng tấn công nơi ở của Tổng thống Putin vào cuối tháng 12/2025, cho rằng sự việc khiến tiến trình đàm phán bị đình trệ.

Mỹ muốn gì từ thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine?

Những phát biểu của ông Kushner phần nào cho thấy cách tiếp cận của Washington trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Ông thừa nhận Tổng thống Putin không chấp nhận yêu cầu chủ chốt của Kiev về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện trước khi tiến hành đàm phán hòa bình.

Thay vào đó, Washington đang tập trung xây dựng khuôn khổ an ninh châu Âu thời hậu chiến, kết hợp các thỏa thuận kinh tế nhằm tạo điều kiện cho giải pháp chính trị và lãnh thổ.

Ông Kushner cho biết ông và ông Witkoff đã soạn thảo đề xuất bảo đảm an ninh ban đầu cho Ukraine, dựa trên nguyên tắc tương tự Điều 5 Hiệp ước NATO về phòng thủ tập thể.

Tuy nhiên, ông cũng nhận định Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng.

Đây không phải lần đầu ông Witkoff và Kushner bị Ukraine chỉ trích vì những phát biểu liên quan đến Tổng thống Putin. Trước đó, Witkoff từng ca ngợi tinh thần nhân đạo của nhà lãnh đạo Nga sau một thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Hiện chưa có thông báo từ Nhà Trắng về khả năng thay thế hai nhà đàm phán.