Cựu Tổng Giám đốc VN Pharma bị tuyên phạt 17 năm tù

Tổng quan và diễn biến vụ VN Pharma VN Pharmar thành lập năm 2011, trụ sở tại quận 10, TP HCM do Nguyễn Minh Hùng (SN 1978) làm Tổng Giám đốc. Năm 2012, Nguyễn Minh Hùng cấu kết với Võ Mạnh Cường (SN 1978, Giám đốc Công ty Hàng hải quốc tế H&C) nhập thuốc điều trị ung thư về VN tiêu thụ. Năm 2013, Hùng thống nhất mua thuốc điều trị ung thư vú, ung thư đại trực tràng từ Cường giá 24 USD/hộp/30 viên có nguồn gốc của Công ty Helix Canada. Cả hai cấu kết lập hồ sơ giả nộp lên Cục Quản lý Dược Bộ Y tế xin phép nhập thuốc. Nguyễn Minh Hùng đã mượn pháp danh Công ty Austin Hồng Kông nhập 200.000 hộp thuốc H-Capital rồi đưa cho lãnh đạo công ty này 10.000 USD. Tháng 12-2013, ông Trương Quốc Cường (Cục trưởng Cục Quản Lý Dược, nay là thứ trưởng Bộ Y Tế) ký công văn đồng ý cho nhập 200.000 hộp thuốc H-Capital. Hồ sơ giả dễ dàng qua mặt Bộ Y tế và Nguyễn Minh Hùng nâng giá thuốc từ 27 USD/hộp lên 75 USD/hộp. Các bị cáo đã chi 14,1 tỉ đồng cho bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện để tuồn thuốc vào bệnh viện. Tháng 4-2014, nhập 9300 hộp thuốc H-Capita về VN tiêu thụ. Hùng dùng công ty do mình sáng lập đấu thầu rồi trúng thầu thuốc vào các bệnh viện tại TP HCM bán cho người bệnh. Tháng 8-2014, Bộ Y tế có công văn dừng nhập khẩu, lưu hành thuốc. Tháng 9-2014 Bộ Công an Khởi tố vụ án. Lô thuốc 9300 hộp H-Capita ghi nguồn gốc Canada nhưng kết quả xác minh Công ty Helix Canada là công ty "ma". Các thùng thuốc dán tem kiểm tra an ninh tại sân bay Ấn Độ. Interpol Ấn Độ trả lời không có thông tin về lô thuốc. Kết quả giám định: Bộ Y tế khẳng định thuốc không dùng chữa bệnh cho người. Cáo trạng xác định các bị cáo thu lợi 6 tỉ đồng từ việc bán thuốc ung thư giả. N gày 25-8-2017, TAND TP HCM xửsơ thẩm,tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường cùng mức án 12 năm tù về tội "Buôn lậu". Bảy bị cáo khác lãnh từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù về các tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Ngày 30-10-2017, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP HCM đã tuyên trước đó đối với Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường cùng các đồng phạm. Ngày 24-9-2019, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần 2. VKS đề nghị tuyên phạt Võ Mạnh Cường 20 năm tù, Nguyễn Minh Hùng từ 18 đến 19 năm tù; 10 người khác từ 3 đến 14 năm tù. Con số kỷ lục: trong vòng 4 ngày Bộ Y tế vừa đi kiểm tra vắc-xin ở Ấn Độ vừa kiểm tra chất lượng thuốc, xuất xứ thuốc H-Capita. Bộ Y tế khẳng định thuốc có nguồn gốc từ Ấn Độ. VKS nói: Rất khâm phục Bộ Y tế Doanh nhân Ngô Ngọc Phương ra tòa khẳng định thuốc H-Capita có nguồn gốc từ Ấn Độ. VKS kiến nghị điều tra lộ bí mật nhà nước do tài liệu ông Phương có trước khi Bộ Y tế giải mật. Các vấn đề chưa rõ: Chi 14,1 tỉ đồng hoa hồng cho bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện nào. Ai cung cấp hồ sơ mật cho ông Phương? Ông Phương ra tòa với mục đích gì?