Diễn tiến phiên xử VN Pharma, đại diện VKSND TP.HCM nói "rất khâm phục Bộ Y tế"!

Thứ Hai, ngày 30/09/2019 11:16 AM (GMT+7)

Đại diện VKSND TP HCM nói rằng rất khâm phục Bộ Y tế vì chỉ trong 4 ngày mà vừa đi kiểm tra công ty sản xuất vắc-xin ở Ấn Độ vừa thu thập tài liệu về lô thuốc H-Captia.

Vụ án ở VN Pharma Sự kiện:

Sáng 30-9, phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Hùng (nguyên Tổng Giám đốc VN Pharma) và 11 đồng phạm khác trong việc làm giả hồ sơ, nhập thuốc ung thư giả tuồn vào bệnh viện bán cho người bệnh.

Nói về các tài liệu văn bản của Bộ Y tế và công văn của Cục Quản lý Dược gửi đến để chứng minh nguồn gốc, chất lượng của lô thuốc H-Capita, đại diện VKSND TP HCM đã có những tranh luận "nảy lửa" về vấn đề này.

Cụ thể, chỉ trong vòng 4 ngày (từ 13 đến 17-11-2017), đoàn công tác Bộ Y tế đang đi kiểm tra một công ty sản xuất vắc-xin ở Ấn Độ đã kết hợp đến bang Himachal của Ấn Độ để xác minh nguồn gốc, chất lượng thuốc H-Capita.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng

Theo VKS, chỉ trong một thời gian rất ngắn, 4 ngày mà vừa đi kiểm tra vừa làm việc tại Himachal với nhà máy Affy Parenterals với các cơ quan quản lý Dược Ấn Độ, sau đó tiếp nhận tài liệu của Công ty Vận chuyển Magnum Cargo (Ấn Độ); đồng thời đoàn công tác còn thu thập rất nhiều tài liệu như GMP, phiếu kiểm nghiệm, biên bản xác nhận nhà máy bán thuốc...

Đại diện VKS nhấn mạnh: "Chúng tôi rất khâm phục đoàn công tác Bộ Y tế, chỉ bằng 1 chuyến đi kiểm tra nhà máy sản xuất vắc-xin tiêm chủng trong 4 ngày mà đã thu thập được toàn bộ thông tin liên quan đến việc sản xuất, mua bán, vận chuyển lô thuốc H-Capita. Sau đó, Bộ Y tế đã chuyển tài liệu này cho cơ quan điều tra và kết luận lô thuốc có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn sản xuất tại nhà máy".

Đại diện VKS còn đặt nghi vấn rằng Bộ Y tế đi công tác từ 13 đến 17-11-2017 nhưng các tài liệu được hợp pháp hóa lãnh sự vào các ngày 31-1-2018 và ngày 8-2-2018. Đồng thời, các chứng nhận của cơ quan chức năng Ấn Độ đều diễn ra ngày 22-1-2018 và 24-1-2018. Vậy Bộ Y tế nhận các tài liệu này từ nguồn nào, như thế nào? Ai nhận, ai là người thu thập các tài liệu này sau đó? Tính hợp pháp, pháp lý của việc thu thập, giao nhận các tài liệu này như thế nào?

Theo VKS, việc thu thập tài liệu cũng như xác nhận tính pháp lý của tài liệu để đưa vào hồ sơ vụ án không được thực hiện đúng quy định pháp luật, không đảm bảo giá trị pháp lý.

Quá trình điều tra, Bộ Công an yêu cầu Bộ Y tế cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra chứ không yêu cầu Bộ Y tế đi xác minh. Việc xác minh, thu thập thông tin phải do cơ quan điều tra thực hiện. Nếu Bộ Y tế làm việc với nhà máy và có nguồn gốc thông tin nguồn gốc lô thuốc H-Capita thì phải thông báo cho Bộ Công an.

Bên cạnh đó, VKS còn khẳng định hiện nay, Bộ Công an đang điều tra hành vi Cục Quản lý Dược cấp phép cho lô thuốc H-Capita. Cho nên, việc Bộ Y tế tự thu thập tài liệu liên quan đến nguồn gốc xuất xứ lô thuốc sẽ không đảm bảo tính khách quan.