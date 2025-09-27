Bão vào lúc triều cường, sóng biển có thể cao 5-7 m

Sáng 27/9, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia với các địa phương được dự báo trong vùng ảnh hưởng của bão, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trưa nay tâm bão Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300 km, mạnh cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 15. Di chuyển hướng tây tây bắc khoảng 35 km/h, 10h ngày mai, tâm bão trên vùng biển nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, cách TP Huế 120 km về phía đông đông bắc.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá Bualoi hội tụ nhiều yếu tố bất lợi như: tốc độ di chuyển nhanh, cường độ tăng liên tục, kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh và nguồn ẩm từ vịnh Bengal. "Khi tới vùng biển cách đất liền khoảng 200 km, bão sẽ đạt cực đại cấp 13-14. Vào bờ, sức gió trong bão vẫn giữ cấp 11-12, ven biển là cấp 12-13. Phạm vi ảnh hưởng không chỉ miền Trung mà cả Bắc Bộ và Nam Bộ đều mưa lớn", ông nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá về tác động của bão Bualoi sáng 27/9. Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Hiệp, lo ngại nhất là bão nhiều khả năng đổ bộ Bắc Trung Bộ trùng với kỳ triều cường từ 4h đến 8h ngày 29/9. Biên độ triều khu vực này khoảng 4 m, cộng thêm nước dâng do bão 2 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An - những vùng gần tâm bão có thể cao hơn, tạo nguy cơ sóng biển dâng cao 5-7 m tấn công trực diện đê kè, nuôi trồng thủy sản và khu dân cư ven biển.

"Bualoi khi đổ bộ vào đất liền là ở ngày thứ 4-5, thời điểm khỏe nhất. Không có yếu tố nào giúp bão giảm cấp nhanh trong 2-3 ngày tới nên cần xác định đây là tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không chủ quan", Thứ trưởng Hiệp nói. Sau bão, dự kiến trời mưa lớn, trọng tâm là Thanh Hóa và Hà Tĩnh, có nơi trên 300 mm, nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất. Khi bão suy yếu và sang Lào, nước lũ cũng sẽ chuyển về Bắc Trung Bộ.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Bualoi đặc biệt nguy hiểm, khác biệt so với bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh ngày 25/8. "Bão di chuyển với tốc độ 35-40 km/h, rất nhanh, tiếp thêm năng lượng từ biển sau khi vượt Philippines và chắc chắn đổ bộ Việt Nam", ông nói. Do tốc độ di chuyển nhanh nên thời gian chuẩn bị của các địa phương phải rút ngắn.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 10h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Cấm biển trước 12h hôm nay, 240.000 bộ đội sẵn sàng cứu hộ trong bão lũ

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương hoàn tất cấm biển trước 12h hôm nay, tuyệt đối không còn tàu thuyền hoạt động sau 17h cùng ngày. 17h ngày 28/9, địa phương phải cơ bản hoàn tất sơ tán dân ở các vùng xung yếu. "Không được để người dân chờ đến lúc ăn cơm tối mới đi. Khi gió mạnh bắt đầu từ 19h ngày mai thì đã quá muộn", Thứ trưởng Hiệp nói.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đến sáng nay đã kiểm đếm, hướng dẫn gần 68.000 phương tiện với hơn 286.000 lao động vào nơi trú ẩn, chỉ còn 143 tàu ở khu vực Hoàng Sa nhưng cũng đã nhận cảnh báo và di chuyển tránh bão.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 3, 4, 5 duy trì phương tiện, quân số sẵn sàng cứu hộ; biên phòng thông báo tàu thuyền; hải quân, không quân chuẩn bị phương tiện cứu nạn. Hơn 240.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 4.000 phương tiện sẵn sàng tập trung tại địa bàn dự kiến bão đổ bộ, phối hợp hỗ trợ thu hoạch lúa, sơ tán dân khỏi vùng lũ, sạt lở. Hải quân, không quân, cảnh sát biển và Binh đoàn 18 cũng chuẩn bị phương tiện cứu hộ trên biển, đường không.

Theo Ban chỉ đạo, hệ thống đê điều từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đối mặt với nguy cơ khi bão đổ bộ. Một số tuyến xung yếu như Diễn Hải, Quỳnh Thọ (Nghệ An), Hội Thống, Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh), Vĩnh Thái (Quảng Trị) được yêu cầu kiểm tra, gia cố ngay trong ngày 27/9 đề phòng diễn biến xấu. Các địa phương phải chuẩn bị phương án hộ đê khẩn cấp nếu bão đạt đỉnh kèm triều cường.

Tàu cá vào neo đậu tránh bão tại âu thuyền Cửa Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, trưa 27/9. Ảnh: Đắc Thành

Các hồ chứa lớn như Cửa Đạt (Thanh Hóa), Bản Vẽ (Nghệ An), Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) được yêu cầu vận hành theo quy trình liên hồ, xả lũ hợp lý để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nhiều công trình như Khe Bố, Chi Khê (Nghệ An), Hố Hô (Hà Tĩnh) hiện đã đầy nước, nguy cơ mất an toàn cao, Bộ Công Thương được giao chỉ đạo các nhà máy thủy điện điều tiết xả nước hợp lý, tránh gây ngập lụt hạ du.

Ngành viễn thông cam kết sẵn sàng ứng cứu, đảm bảo liên lạc thông suốt trong bão Bualoi. Doanh nghiệp đã có kế hoạch chia sẻ hạ tầng, nếu mạng này mất thì sau 30 phút mạng khác có thể "roaming" (chuyển vùng) thay thế.

Tại Hà Tĩnh - địa phương dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết đã rút kinh nghiệm từ bão Kajiki gây mất điện diện rộng. "Chúng tôi yêu cầu các ngành đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc, chủ động cho học sinh nghỉ học tùy diễn biến", ông Lĩnh nói.

Bualoi là cơn bão thứ 10 trên Biển Đông trong năm nay. Từ đầu năm, Biển Đông ghi nhận 9 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Ragasa mạnh cấp siêu bão ở Biển Đông, do di chuyển chủ yếu trên lục địa Trung Quốc và chịu tác động của áp cao lục địa nên đến gần Việt Nam chỉ còn là áp thấp nhiệt đới, không gây thiệt hại.