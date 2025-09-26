Bão số 10 Bualoi đi nhanh gấp đôi cơn bão khác, tăng cấp khi vào Biển Đông

Sáng 26-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ, tâm bão Bualoi ở khoảng 12,2°N – 123,3°E, trên khu vực miền Trung Philippines. Cường độ bão giảm một cấp so với chiều hôm qua, còn cấp 11, giật cấp 14. Dự báo những giờ tới, bão đi rất nhanh với tốc độ 30km/h.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng tối nay, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão số 10 có xu hướng mạnh trở lại. Khoảng 7 giờ ngày 28-9, khi ở vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, bão số 10 có thể ở cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo vùng ảnh hưởng và hướng di chuyển của bão số 10 - Bualoi.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, có thể thấy bão Bualoi, sau là bão số 10, có một số đặc điểm điển hình như bão có tốc độ di chuyển rất nhanh, thường xuyên duy trì tốc độ 25-35km/h, nhanh gấp đôi so với cơn bão bình thường khác.

Cường độ bão tuy có lúc suy yếu, nhưng vẫn giữ ở cấp bão cuồng phong - cấp bão rất mạnh. Hướng di chuyển của bão ổn định theo hướng Tây Tây Bắc, hướng vào đất liền Việt Nam, khi tiến gần bờ sẽ đổi hướng.

“Dự báo hiện tại cho thấy, khả năng bão có thể đi dọc ven biển miền Trung, hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp trong khoảng ngày 29-9. Từ ngày 28 đến 30-9 Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Huế có mưa rất lớn”, ông Khiêm cho biết.