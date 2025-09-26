Bão số 10 sẽ gây mưa cực lớn cho các tỉnh Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Vị trí và đường đi của bão Bualoi sắp vào Biển Đông.

Dự báo đến 7 giờ ngày 27/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30–35km/h, đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên. Vị trí tâm bão ở khoảng 14,5N-116,6E, cường độ cấp 11–12, giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6 trở lên nằm trong khu vực phía Đông từ vĩ tuyến 11,5–17,0N và phía Đông kinh tuyến 114,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng đến phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Hồi 7 giờ ngày 28/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 30km/h, có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 16,7N-110,5E, cường độ cấp 13, giật cấp 16. Vùng ảnh hưởng gió mạnh cấp 6 trở lên giới hạn từ vĩ tuyến 12,0–20,0N và phía Đông kinh tuyến 108,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Hồi 7 giờ ngày 29/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,0N-105,5E, cường độ cấp 12, giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6 trở lên trải rộng từ vĩ tuyến 13,5–21,0N và phía Tây kinh tuyến 113,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng đến phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Nam vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, cường độ suy yếu dần.

Từ chiều ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hiện nay (25/9) khu vực giữa biển Đông đang có nhiều nhiễu động. Hơi ẩm nóng nhiều sẽ là nguồn năng lượng dồi dào cho bão tích tụ lượng ẩm lớn trong quá trình nó di chuyển. Khi vào gần bờ ít nhất bão cũng mạnh CAT 1 (cấp cuồng phong)

"Hiện nay vẫn chưa thể dự báo chắc chắn địa điểm bão đổ bộ. Nhiều khả năng bão đi dọc ven biển từ Huế rồi chạm bờ ở khu vực từ Quảng Bình tới Nghệ An.

Vùng ảnh hưởng hoàn lưu mưa của bão từ Đà Nẵng tới Sơn La, trong đó khu vực mưa rất lớn có thể từ Quảng Bình tới phía Tây của Thanh Hóa. Lượng mưa ở khu vực Quảng Bình tới Nghệ An có thể đạt mức 500mm hoặc hơn", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Theo chuyên gia, đây là nhận định ban đầu. Khi bão vào biển Đông sẽ có các cập nhật dự báo chi tiết hơn, người dân cập nhật các thông tin trên trang web của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.