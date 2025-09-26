Bão vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền rất sớm

Vào 19h tối nay (26/9), tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 900km về phía đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (27/9), cơn bão này tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ nhanh hiếm gặp, lên tới 35km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19h tối 27/9, bão đã di chuyển đến vùng biển đặc khu Hoàng Sa với cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Trong đêm 27 và ngày 28/9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến 19h tối 28/9, bão đã tới vùng biển Nghệ An - Huế với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo ngay trong đêm 28 và ngày 29/9, bão đổ bộ đất liền nước ta, khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Trị với cường độ rất mạnh, có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14-15, tương đương hoặc mạnh hơn cường độ của bão số 5 đổ bộ vào cuối tháng 8, cũng ở khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh.

Đến đêm 29/9, bão di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 10.

Do tốc độ di chuyển rất nhanh nên từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng).

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 giật cấp 8-9, cấp gió này làm cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió.

Từ 28/9-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Trên biển, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8- 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (cấp gió này có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ gần sáng 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, thủy triều khu vực ven biển Bắc Trung Bộ đang có xu hướng tăng và ở mức tương đối cao, nước dâng do bão từ 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập vùng trũng thấp ngoài đê bao, đường ven biển, sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.