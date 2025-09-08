Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc sắp mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay (8/9), sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/giờ.

Miền Bắc mưa lớn từ ngày mai do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7.

Đến 7 giờ ngày 9/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, tiếp tục suy yếu dần và trở thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm ở 23,9 độ vĩ Bắc – 108,8 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió dưới cấp 6.

Phạm vi gió mạnh cấp 6 trở lên giới hạn ở phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 113,5 độ Đông, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2,0-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới như: vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ và vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông, lốc và gió giật mạnh.

Từ chiều 9/9 đến hết ngày 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và tối 8/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Tổng lượng mưa từ chiều 9/9 đến hết đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.