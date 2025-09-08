Kết quả xác minh vụ cá chết trắng đáy biển, san hô gãy rạp ở Khánh Hòa

Ngày 8-9, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cá biển tự nhiên chết ở khu vực Hòn Bạc, phường Đông Ninh Hòa.

Theo báo cáo, ngày 26-8, Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa phối cùng UBND phường Đông Ninh Hòa, Đồn Biên phòng Ninh Phước (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) tuần tra, kiểm tra thực địa ở khu vực biển Hòn Bạc.

Lặn biển ngắm san hô ở khu vực biển Hòn Bạc. Ảnh: QH

Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy vị trí quanh khu vực Hòn Bạc có một số tàu cá đang hoạt động đánh bắt hải sản bằng lưới vây tầng nổi. Các loài hải sản đang khai thác như, cá trích, cá ngân, cá mòi, cá bạc má.... Trong quá trình thu lưới một lượng cá bị rơi ra ngoài do mắc vướng, tràn lưới hoặc rách lưới… tạo ra hiện tượng vết loang cá chết trên các nền rạn như trong hình ảnh video đã đăng trên mạng xã hội.

Theo Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, hàng tháng, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp với biên phòng, chính quyền địa phương và tổ cộng đồng tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, trong đó có khu vực biển Hòn Bạc và các vùng biển lân cận, chưa phát hiện trường hợp nào khai thác bằng chất nổ.

Thời gian tới, Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND các xã, phường ven biển cùng đơn vị liên quan sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc ngăn chặn tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề và ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản.

Ngoài ra, các lực lượng cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng, chất nổ, hóa chất cấm, chất độc… để khai thác thủy sản theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vận động người dân tham gia đấu tranh, tố giác vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.

Như PLO đã thông tin, hồi cuối tháng 8, trên mạng xã hội đã đăng một loạt hình ảnh, clip ghi lại hình ảnh cá chết trắng đáy biển, san hô gãy rạp ở vịnh Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Nhiều người cho rằng, việc cá chết, san hô gãy rạp có dấu hiệu của việc nổ mìn để đánh bắt hải sản.