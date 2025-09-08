Quảng Ninh - Hải Phòng một năm sau bão Yagi

Cầu Bãi Cháy, công trình biểu tượng của tỉnh Quảng Ninh, ngày 7/9/2025, tròn một năm sau khi bão Yagi mạnh cấp 12-13 đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa cho toàn miền Bắc.

Bão gây thiệt hại nghiêm trọng cho địa phương, ước tính 24.000 tỷ đồng, làm 29 người chết và 1.609 người bị thương, hàng nghìn lồng bè nuôi thủy sản bị chìm, hư hỏng.

Bảo tàng Quảng Ninh đón khách tham quan ngày 7/9. Một năm trước, bão Yagi làm hỏng 1.100 m2 kính cường lực, 714 m2 vách và trần thạch cao, 5 bộ cửa kính thủy lực, 344 m lan can, 1.000 m2 mái tôn chống nóng cùng nhiều vật dụng khác của bảo tàng. Điểm tham quan hút khách này phải đóng cửa ba tuần để khắc phục hậu quả. Dịp lễ 2/9 vừa qua, Bảo tàng Quảng Ninh đón hơn 14.600 lượt khách tham quan.

Cung Quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh (còn gọi là cung Cá heo) nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn đã được sửa sang. Công trình có tổng diện tích sàn gần 21.000 m2, tổng đầu tư 1.150 tỷ đồng, nằm sát vịnh Hạ Long. Khi bão Yagi đổ bộ, cung Cá heo bị thổi tốc mái, lộ lớp xốp dày màu vàng, trơ phần khung nhôm, cửa kính bị vỡ, mái kim loại bong tróc.

Thảm thực vật trên những ngọn đồi ở TP Hạ Long cũ đã phục hồi.

Bão Yagi khiến khoảng 117.000 ha rừng gãy đổ, chiếm hơn 30% diện tích rừng của tỉnh Quảng Ninh, trong đó gần 50% là rừng trồng. Ngành lâm nghiệp thiệt hại hơn 6.500 tỷ đồng. Rừng bị gãy đổ tạo thành 6 tấn vật liệu dễ cháy, gây ra hàng chục vụ hỏa hoạn.

Khu phố ẩm thực Sunworld ở trung tâm Bãi Cháy tan hoang khi bão Yagi quét qua, hiện đã được sửa khang trang, thu hút du khách.

Thảm thực vật trên vịnh Hạ Long đã hồi sinh, trở lại màu xanh như trước khi bị bão Yagi tàn phá.

Cảng Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn cũ là nơi trú tránh bão của tàu cá, các bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh Hạ Long. Trong bão Yagi, các tàu cá và thuyền bè nơi trồng thủy sản bị sóng biển đánh xô lệch, bung mái. Tổng sản lượng thủy sản của Vân Đồn đến kỳ thu hoạch bị thiệt hại khoảng 25.638 tấn hàu, 636 tấn cá, 5.840 tấn hải sản khác. Ngoài ra, còn 2.000 ha hàu, 3.500 ô lồng nuôi cá mới thả giống bị hư hỏng, tổng thiệt hại trên 2.200 tỷ đồng. Ngay sau bão, chính quyền và người dân đã tích cực khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

Khi bão Yagi hoành hành, quốc lộ 18, đoạn qua Cẩm Phả có khoảng 80 cột điện gãy đổ, làm tê liệt giao thông, mất điện cục bộ trong nhiều ngày.

Cảng tàu quốc tế Tuần Châu có 23 tàu du lịch bị bão Yagi đánh chìm (tổng cộng Quảng Ninh có 269 tàu thiệt hại, trong đó 27 tàu du lịch). 10 ngày sau bão, cảng tàu đã hoạt động nhộn nhịp với khoảng 30.000 lượt khách, trong đó gần 90% là từ nước ngoài. Ngành du lịch Quảng Ninh nhanh chóng khắc phục để hoạt động trở lại. Năm 2024, Quảng Ninh đạt mục tiêu đón 19 triệu lượt khách, trong đó hơn 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Dịp 2/9 vừa qua, tỉnh đón 339.000 lượt khách, trong đó có 65.000 khách quốc tế.

Nhà xưởng ở khu công nghiệp Đồ Sơn, TP Hải Phòng khắc phục xong hoàn toàn sự cố tốc mái trong bão Yagi. Bão quét qua Hải Phòng với sức gió cấp 12 khiến hai người chết, 65 người bị thương, 102.870 nhà ở và 94 công trình quốc phòng hư hại, hơn 82.000 cây xanh gãy đổ, thiệt hại gần 11.000 tỷ đồng, bằng 1/10 tổng thu ngân sách toàn thành phố năm 2023.

Thị trấn Cát Bà, trung tâm du lịch của TP Hải Phòng, là một trong những khu vực bị thiệt hại nhiều nhất trong bão Yagi, nay đã khôi phục.

Thống kê của UBND huyện Cát Hải cũ, bão Yagi khiến 4.700 công trình nhà cửa, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên đảo bị hư hỏng, thiệt hại gần 700 tỷ đồng, gấp hơn 100 lần tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm của huyện.

Cây xanh trên đường Lý Tự Trọng, phường Hồng Bàng đang phát triển lại sau bão. Theo thống kê của UBND TP Hải Phòng, bão Yagi khiến 82.000 cây xanh bị gãy đổ, trong đó nội thành là hơn 22.000. Sau bão, bên cạnh việc dọn dẹp, TP Hải Phòng đã cho trồng lại các cây lớn bị gãy đổ, nhiều cổ thụ được truyền dinh dưỡng để rút ngắn thời gian phục hồi. Nhờ vậy 80% cây bị ảnh hưởng do bão đã được cứu sống.