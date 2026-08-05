Bão số 3 bất ngờ đổi hướng, quay ngược theo hướng Đông Đông Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Vị trí và đường đi của bão số 3 chiều ngày 5/8.

Dự báo đến 13 giờ ngày 6/8, bão số 3 di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/h. Tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 121,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Bão tiếp tục suy yếu và giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm được xác định từ 16,0-18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/h. Tâm áp thấp ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc - 123,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của đảo Luzon (Philippines). Áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đảm bảo an toàn.

Như vậy, sau khi hình thành trên Biển Đông vào rạng sáng nay 5/8, bão số 3 hầu như di chuyển rất chậm, rồi quay trở lại Philippines và sẽ tan trên Thái Bình Dương.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, sau khi di chuyển hướng Tây vào khu vực kinh tuyến 120E trên Biển Đông, bão sẽ bẻ lái đi về phía Đông vào đảo Lu-dông (Philippines).

Theo nguyên tắc đặt tên bão theo số thứ tự của Việt Nam, bất kỳ cơn bão nào đi vào hay hình thành trong khu vực kinh tuyến 120E trở vào phía trong phạm vi đất liền của Việt Nam đều sẽ được đánh số thứ tự tên bão trong năm.