Chiều ngày 4/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang; Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều ngày 4/8 vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: HT

Hồi 13 giờ ngày 4/8, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 05-10km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông; Đến 13 giờ ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Đông Đông Nam, khoảng 10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 4/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ và gió mạnh trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của ATNĐ và gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm ATNĐ trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 16,0-18,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ và gió mạnh trên biển đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ và gió mạnh trên biển. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Danh sách 21 tỉnh thành cần chủ động ứng phó với ATNĐ:

Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang.