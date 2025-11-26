Bão số 15 có thể đổi hướng với 2 kịch bản tác động khác nhau

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 15 lúc 10 giờ ngày 26-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế.

Dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28-11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 15 dự báo đổi hướng từ ngày 28-11 và 2 kịch bản tác động

Từ ngày 28-11, thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000 m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi và có các khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam.

Do đó, có hai kịch bản có khả năng xảy ra. Kịch bản thứ nhất (khả năng cao nhất hiện nay, xác suất 80%), khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113 độ Kinh Đông (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500 km về phía đông), bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Với kịch bản này, vùng biển phía đông khu vực giữa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 27-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Kịch bản này cũng ít khả năng gây ra gió bão trên đất liền.

Tuy nhiên, ở khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12-2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển.

Theo số liệu phân tích đến hiện tại, khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa vừa qua ở Nam Trung Bộ.

Kịch bản thứ hai (xác suất 20%) bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa.

Với kịch bản này, dự báo cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển hướng tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29-11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250 mm trong khoảng ngày 29-11 đến 1-12. Theo số liệu phân tích đến hiện tại, khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa vừa qua ở Nam Trung Bộ.