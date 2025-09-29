Bão hoành hành ở Nghệ An - Hà Tĩnh
Đổ bộ Hà Tĩnh từ 1h, đến 7h hôm nay tâm bão vẫn đang ở Hà Tĩnh - Nghệ An, sức gió cấp 9-10, giật sập nhiều ngôi nhà, quật đổ cột điện, gây mất điện diện rộng.
- Bão đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị lúc 0h30, mạnh cấp 11.
- Khoảng 0h30 đến 1h30, tâm bão gần như đứng yên, sau đó tiến sâu vào Hà Tĩnh.
- Đến 6h, tâm bão ở Hà Tĩnh - Nghệ An, sức gió giảm còn cấp 9.
- Bão gây mưa rất to từ TP Đà Nẵng trở ra miền Bắc.
- Tâm mưa là Nghệ An - TP Huế, lượng mưa trong 24 giờ qua 200-350 mm.
- Hàng loạt nhà tốc mái, nhiều nhà cấp bốn sập đổ.
- Hà Tĩnh mất điện diện rộng, một số mạng viễn thông đứt kết nối.
Trong bản tin phát lúc 8h, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sau khi quét qua Quảng Trị, Hà Tĩnh, tâm bão đang ở biên giới Nghệ An - Trung Lào, mạnh cấp 9, giật cấp 12, tốc độ 20-25 km/h và tiếp tục giữ hướng tây tây bắc.
Dự báo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh sáng nay còn có gió cấp 6-9, giật cấp 9-12. 29–30/9, Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa - Hà Tĩnh mưa trong hôm nay và ngày mai, tổng mưa 100-200mm, có nơi trên 350 mm. Các nơi khác Bắc Bộ mưa 70-120 mm, có nơi hơn 200 mm.
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 7h hôm nay. Ảnh: NCHMF
Từ 5h đến 8h, Hà Nội mưa to từng đợt, nhưng chưa gây ngập. Một xe tải bị cây đa bên đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì cũ, đổ vào, gây ùn tắc kéo dài tại ngã ba Viện K.
Cây đổ đè vào ôtô, gây tắc đường Phan Trọng Tuệ. Ảnh: Thanh Hải
Mưa to từng đợt từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến phố lớn ở phường Hạc Thành như Phan Chu Trinh, Trường Thi, Trần Phú, Mai An Tiêm... bị ngập, chỗ sâu nhất 60-70 cm, nước tràn vào nhà dân. Một số ôtô, xe máy cố băng qua vùng ngập sâu đã bị chết máy phải gọi cứu hộ.
Tại các điểm ngập nặng, cảnh sát giao thông liên tục tuần tra, lập chốt cảnh báo, hạn chế phương tiện đi qua. Hôm nay toàn bộ học sinh ở Thanh Hóa được nghỉ học nên lưu lượng phương tiện ra đường đầu giờ sáng giảm đáng kể so với ngày thường.
Một tuyến đường ở phường Hạc Thành bị ngập sáng 29/9. Ảnh: Lê Hoàng
Một giao lộ mênh mông nước, xe cộ hạn chế lưu thông. Ảnh: Lê Hoàng
Tại phường Trần Phú, nhà để xe của khu nhà ở xã hội tỉnh đổ sập, khung sắt, mái tôn đè lên nhiều ôtô. Các khu vực của TP Hà Tĩnh cũ cũng ngổn ngang cây xanh, cột điện đổ.
Nhà xe tại nhà ở xã hội Hà Tĩnh bị gió quật đổ. Ảnh: Đức Hùng
Nhiều khung sắt đè lên ôtô. Ảnh: Đức Hùng
Cột đèn trước cổng ra vào gãy đổ. Ảnh: Đức Hùng
Nằm giáp biển, chịu sức gió cấp 11, biển Thiên Cầm, xã Cẩm Nhượng bị gió bão hoành từ 1h đến sáng nay. Hàng loạt cây đổ, mái tôn, mái lợp lá của những nhà hàng ven biển bị giật tung.
Nhà hàng ven biển Thiên Câm bị gió bão tàn phá. Ảnh: Đức Hùng
Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết tâm bão đang trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió 88 km/h, cấp 9, tức đã giảm 3 cấp so với chiều qua. Theo thang đo bão, bão cấp 9 làm đổ cây, tốc mái nhà, không thể đi ngược chiều gió.
Dự báo trong ba giờ tới, bão tiếp tục theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.
Ảnh mây vệ tinh cơn bão lúc 7h hôm nay. Ảnh: NCHMF
Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 28/9), các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng mưa rất to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận trạm Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) 160 mm; Yên Thượng (Nghệ An) 398 mm; Hương Quang (Hà Tĩnh) 348; Trọng Hóa (Quảng Trị) 206 mm; Hồng Trung (TP Huế) 241 mm; Suối Lương (TP Đà Nẵng) 170 mm.
Vùng mưa đã và đang mở rộng ra phía bắc. Trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 28/9), các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Phú Thọ mưa 40-60 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất rất cao.
Dự báo trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục mưa, cụ thể Sơn La, Lào Cai 20-40 mm, có nơi trên 60 mm; Phú Thọ 30-60 mm, có nơi trên 90 mm. Từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị mưa 90-130 mm, có nơi trên 180 mm; nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa giảm, còn 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Gió bão tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, lúc 6h ngày 29/9. Video: Đức Hùng
Tại phường Cửa Lò và một số xã vùng ven biển trước đây thuộc huyện Diễn Châu, sóng lớn cùng thủy triều dâng cao, tràn vào nhà dân, gây hư hỏng đồ đạc. Trước đó các gia đình đã được chính quyền đưa đi sơ tán tới nơi an toàn.
Gian bếp của một gia đình ở phường Cửa Lò chìm trong nước. Ảnh: Hùng Lê
52 trên 69 xã phường ở Hà Tĩnh vẫn mất điện từ đêm qua đến sáng nay. Nguyên nhân một phần do ngành điện lực chủ động cắt phòng tránh bão, một phần do hệ thống cột điện bị đổ hàng loạt. Mạng di động Viettel cũng không thể kết nối.
Xã Tiên Điền, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đang oằn mình trong gió bão. Tại thôn Giang Thủy, hàng chục hộ dân thức trắng. Chị Trần Thị Thu, 36 tuổi, kể so với bão Kajiki hồi cuối tháng 8, Bualoi dữ dội hơn, gió rít kéo dài.
Chồng đi làm xa, chị Thu cùng hai con ngồi co ro trong căn nhà cấp bốn, dùng dây dù buộc chặt cửa chính nhưng cánh cửa vẫn rung bần bật. Đến 2h, một khung cửa sổ bị bật tung, nước tạt vào phòng, cả nhà hốt hoảng che chắn, không ai dám ngủ.
Chị Thu dùng dây dù chằng néo cửa chính để chống bão. Ảnh: Đức Hùng
Chị Nguyễn Thị Hạnh, 42 tuổi, cùng chồng và hai con cũng trải qua đêm trắng trong căn nhà cấp bốn, lợp mái ngói. 4h, gió bão thổi bay nhiều viên ngói, nước tràn vào nhà, nhưng không ai dám ra ngoài kiểm tra. Suốt đêm, cả gia đình phải dùng khăn thấm, xoong chậu hứng chỗ dột.
Gió bão Bualoi đã đánh sập nhà của gia đình anh Nam ở xóm 7, xã Mai Phụ, trước đây là xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, khiến cả gia đình phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Toàn bộ tài sản, cùng cửa hàng bách hóa tổng hợp của họ bị ngập nước, hư hỏng nặng.
Tại xã Đông Kinh, trước đây thuộc huyện Thạch Hà, nhiều nhà tốc mái, mái tôn bay la liệt trên đường.
Mái tôn nhà dân ở xã Đông Kinh bị cuốn ra đường. Ảnh: Hùng Lê
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 5h, tâm bão trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/h), giảm hai cấp so với 23h đêm qua. Dự báo trong ba giờ tới, bão tiếp tục theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào tỉnh Nghệ An, tốc độ khoảng 20-25 km/h.
Ảnh vệ tinh cơn bão lúc 5h hôm nay. Ảnh: NCHMF
Trước đó khoảng 0h30 ngày 29/9, tâm bão Bualoi đi vào đèo Ngang, khu vực giáp ranh giữa Hà Tĩnh với Quảng Trị với sức gió cấp 117 km/h, cấp 11, giảm một cấp so với hai tiếng trước. Chừng một tiếng sau đó, tâm bão gần như đứng yên, đến 1h30 mới đi sâu vào Hà Tĩnh.
Ngày 24/9, bão Bualoi hình thành trên vùng biển phía đông Philippines, đến 26/9 vào nước này với sức gió cấp 12, làm 10 người chết, hơn 433.000 người di tản do rủi ro lở đất và ngập lụt. Tối 26/9, bão giảm xuống cấp 11, giật cấp 13, đi vào Biển Đông với tốc độ 30-35 km/h, trở thành cơn bão thứ 10 trên vùng biển này trong năm nay.
Bualoi di chuyển nhanh, khoảng 30-40 km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình, có xu hướng mạnh lên khi gần bờ. Đến trưa 28/9, bão mới giảm tốc còn 25 km/h khi ở ven biển Quảng Trị - TP Huế, duy trì cường độ cấp 12 cho tới cuối ngày.
