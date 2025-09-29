Bão hoành hành ở Nghệ An - Hà Tĩnh

Tâm bão tiến sát biên giới Nghệ An - Trung Lào

Trong bản tin phát lúc 8h, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sau khi quét qua Quảng Trị, Hà Tĩnh, tâm bão đang ở biên giới Nghệ An - Trung Lào, mạnh cấp 9, giật cấp 12, tốc độ 20-25 km/h và tiếp tục giữ hướng tây tây bắc.

Dự báo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh sáng nay còn có gió cấp 6-9, giật cấp 9-12. 29–30/9, Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa - Hà Tĩnh mưa trong hôm nay và ngày mai, tổng mưa 100-200mm, có nơi trên 350 mm. Các nơi khác Bắc Bộ mưa 70-120 mm, có nơi hơn 200 mm.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 7h hôm nay. Ảnh: NCHMF