Bổ sung hơn 2.513 tỷ đồng cho địa phương để tặng quà chào mừng Đại hội Đảng XIV

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2814 bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Cụ thể, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương số tiền hơn 2.513 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành và địa phương quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết số 418 của Chính phủ; tổ chức tặng quà bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Theo Nghị quyết số 418 của Chính phủ, các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021 của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Chính phủ quy định mức quà tặng là 400.000 đồng/người, bằng tiền.

Bộ Công an được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho các đối tượng.

Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, UBND cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan.

Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025.