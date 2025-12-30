Chuyên gia Mỹ cảnh báo Ukraine sau cáo buộc UAV tấn công dinh thự Tổng thống Nga

Trong cuộc trao đổi với hãng tin RIA Novosti, ông Peter Kuznick, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân thuộc Đại học Mỹ ở Washington cho rằng những cáo buộc liên quan đến việc UAV tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ khiến Nga và Mỹ tiến gần hơn trong cách tiếp cận về vấn đề Ukraine.

Ông Kuznick cho rằng diễn biến này có thể tác động đến lập trường của Tổng thống Mỹ: “Tôi cho rằng vụ việc sẽ đẩy ông Trump xích lại gần hơn với các điều kiện do phía Nga đưa ra để chấm dứt xung đột”, ông nói.

Ảnh vệ tinh chụp dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Roshchino, Novgorod, ngày 31/8/2023. Ảnh: Planet Labs PBC/Reuters

Theo vị giáo sư, hành động của Ukraine đang làm gia tăng khác biệt giữa các bên liên quan, khiến triển vọng hòa bình trở nên xa vời hơn so với trước đây. Ông nhận định không gian linh hoạt đối với “giới hạn đỏ” của Nga vốn đã rất hạn chế, và hiện nay còn thu hẹp hơn nữa.

“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu trước đây vẫn còn nhiều khoảng linh hoạt đối với các ‘lằn ranh đỏ’ của Nga, và tôi chắc chắn rằng hiện nay điều đó càng ít đi”, ông nhấn mạnh, đồng thời dự đoán các biện pháp đáp trả của Moscow “nhiều khả năng sẽ ở mức đáng kể”, ông Kuznick cho hay.

Trước đó, ngày 29/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng 91 máy bay không người lái nhằm vào khu dinh thự của Tổng thống Nga tại tỉnh Novgorod trong đêm 28–29/12. Bất chấp vụ tấn công, ông Lavrov khẳng định Nga không có ý định rút khỏi tiến trình đàm phán với Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận cáo buộc của Nga rằng Kiev tìm cách tấn công dinh thự của Tổng thống Putin, gọi đây là “một lời nói dối khác” và cảnh báo Moscow có thể đang chuẩn bị “cái cớ” cho các cuộc tấn công mới, nhiều khả năng nhằm vào thủ đô Kiev và các tòa nhà chính phủ.

“Với tuyên bố về một cuộc tấn công nhằm vào ‘một dinh thự nào đó’, họ đang tạo cớ để tấn công — nhiều khả năng là thủ đô và các cơ quan đầu não”, ông Zelensky phát biểu ngày 29/12.

Theo ông Zelensky, thời điểm Nga đưa ra cáo buộc trùng với việc Ukraine đạt tiến triển trong tham vấn với Mỹ về khuôn khổ thỏa thuận hòa bình sửa đổi, và điều này “không phải ngẫu nhiên”.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhấn mạnh Ukraine chỉ tấn công “các mục tiêu quân sự hợp pháp” trên lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Moscow và khẳng định Ukraine đang hành động trong khuôn khổ quyền tự vệ theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc.