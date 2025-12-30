10 trận đánh then chốt của Nga trong xung đột vũ trang với Ukraine 2025

Có thể nói, cuộc xung đột Nga - Ukraine là một cuộc đụng độ thiên về tiêu hao. Tính đến thời điểm tháng 12 này, những thắng lợi nhỏ của Moscow về mặt lượng đã được tích tụ dần và làm nghiêng quyền chủ động sang phía Nga.

10- Thị trấn Kupyansk ở Đông Bắc

Với dân số 27.000 người trước chiến tranh, Kupyansk là một thị trấn nằm ở tỉnh Kharkov (Ukraine). Lực lượng Nga đã chiếm được thị trấn này vào đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ hồi tháng 2/2022 nhưng sau đó lại để mất nó trong cuộc phản công của Ukraine vào mùa thu cùng năm đó.

Hỏa lực pháo tự hành Nga. Ảnh: Sputnik.

Nằm ở một góc hẻo lánh của mặt trận, Kupyansk không thu hút nhiều sự chú ý cho đến tận đầu tháng 9 năm nay, khi quân đội Nga có thể khởi động tác chiến từ một cứ điểm đã được thiết lập từ trước ở phía Bắc thị trấn. Vào ngày 20/11, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov chính thức tuyên bố chiếm được đô thị này.

Tuy nhiên, Ukraine đã khai thác được một khúc dễ bị tổn thương của mặt trận bên kia sông và cố gắng giành lại đô thị này. Lực lượng Nga đã buộc phải rút lui khỏi một số nơi. Tính đến ngày 24/12, hầu hết khu vực đô thị vẫn nằm trong vùng xám.

9- Thị xã Volchansk và ý đồ vùng đệm

Giống như Kupyansk, thị xã Volchansk (dân số trước chiến tranh là 18.000 người) đã bị lực lượng Nga đánh chiếm hai lần: Một lần vào đầu xung đột Ukraine và một lần nữa vào năm 2024-2025. Cuộc tiến công Volchansk lần thứ 2 bắt đầu vào mùa xuân năm 2024; đô thị này chỉ chính thức bị Nga chiếm vào ngày 17/12/2025.

Những trận chiến tại đây là một phần của chiến lược rộng lớn hơn của Nga nhằm thiết lập vùng đệm dọc theo biên giới Nga, để bảo vệ các khu vực biên giới khỏi các đơn vị phá hoại ngầm của đối phương và ngăn chặn các cuộc pháo kích từ phía Ukraine. Có vẻ như lực lượng Nga không có kế hoạch tiến xa hơn Volchansk; việc chiếm được thị xã này chỉ phục vụ mục đích thiết lập một tuyến phòng ngự vững chắc và an toàn trong khu vực đó.

8- Thị xã Toretsk và những cuộc phản kích của Ukraine

Một thị xã khác chứng kiến ​​giao tranh ác liệt trong năm 2025 là Toretsk (phía Nga gọi nơi này bằng cái tên Dzerzhinsk), với dân số trước chiến tranh là 34.000 người. Giống như ở Kupyansk, lực lượng Nga đã phải vật lộn để thiết lập vòng vây từ ba phía xung quanh thị xã khai thác mỏ tương đối lớn này, khiến họ phải tiến hành các cuộc tấn công chính diện.

Trận chiến Toretsk bắt đầu vào mùa thu năm 2024, và đến tháng 2/2025, quân đội Nga đã kiểm soát phần lớn khu vực đô thị này. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã không thể bảo vệ được hai bên sườn và đến tháng 3, trước các cuộc phản kích của Ukraine, quân đội Nga buộc phải rút lui khỏi nhiều khu vực của thị xã này, bao gồm cả khu trung tâm.

Toretsk chỉ được Nga kiểm soát hoàn toàn vào tháng 4, mở cánh cửa đến “thành trì” tiếp theo của Ukraine là Konstantinovka.

7- Velikaya Novoselka trên thảo nguyên

Thị trấn nhỏ nằm trên thảo nguyên này (dân số trước chiến tranh vỏn vẹn 5.900 người) có lẽ đã không được nhắc đến nếu không thể hiện được vai trò quan trọng của nó trong cuộc phản công bất thành của Ukraine hồi năm 2023. Phòng tuyến chính của Ukraine, nơi xuất phát cuộc phản công của họ, nằm gần thị trấn này.

Lực lượng Ukraine đã nhận ra tầm quan trọng chiến lược của thị trấn, và một số trận chiến khốc liệt nhất trong năm đã diễn ra ở khu vực này. Đây cũng là nơi diễn ra một trong 4 cuộc phản công bất thành của Ukraine trong năm.

Quân đội Nga đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của Ukraine gần Velikaya Novoselka và chiếm được thị trấn vào cuối tháng 1/2025.

6- Cứ điểm Chasov Yar

Với dân số trước chiến tranh là 13.800 người, thị trấn Chasov Yar là một pháo đài thực sự. Nằm trên đỉnh một ngọn đồi lớn, nó nhìn ra kênh đào Severesky Donets–Donbass vừa rộng vừa sâu.

Trận chiến giành Chasov Yar bắt đầu vào tháng 4/2024 và trở thành một trong những trận đánh khó khăn nhất đối với Nga trong toàn bộ cuộc xung đột. Để đến được Chasov Yar, quân đội Nga phải leo lên một con dốc gần như thẳng đứng cao 60-70m trước khi vượt qua kênh đào rộng 30m và sâu tới 20m.

Ban đầu, quân đội Nga chiếm giữ tiểu khu dân cư Kanal dọc theo bờ Đông của kênh đào; tiếp theo, họ thiết lập được chỗ đứng ở phía Tây và chiếm được phần lớn thị trấn này. Chasov Yar chính thức nằm dưới quyền kiểm soát của quân Nga vào ngày 31/7/2025; tuy nhiên, đến cuối năm, chiến tuyến chỉ di chuyển được vài kilomet.

Chasov Yar rất quan trọng cho một cuộc tấn công của Nga trong tương lai hướng tới Konstantinovka và cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, nhưng việc sử dụng nó làm căn cứ chính gặp nhiều trở ngại về hậu cần từ con kênh nói trên.

5- Kurakhovo bên hồ và đòn bao vây 3 mặt

Thị trấn Kurakhovo (dân số trước chiến tranh là 18.500 người) là chìa khóa cho toàn bộ khu vực Donbass phía nam. Sau khi quân đội Nga chiếm được toàn bộ thị trấn này vào đầu tháng 1, họ đã mở một cuộc tấn công về phía tây và kể từ đó đã tiến được 80-90km.

Các trận chiến giành thị trấn này là một ví dụ điển hình về chiến thuật bao vây “ba mặt” - một chiến thuật đã trở nên kinh điển đối với lực lượng Nga. Mưu kế của Nga bao gồm bao vây thị trấn từ ba phía, kiểm soát các tuyến đường chính dẫn vào đây và dần dần làm suy yếu lực lượng đồn trú của đối phương.

Nét độc đáo của Kurakhovo là vị trí của nó nằm trên bờ một hồ trữ nước, với sườn phía bắc của vòng vây nằm bên kia mặt nước. Tuy nhiên, điều này không cản trở chiến dịch; giao tranh trong đô thị diễn ra rất ít, vì phía Ukraine đã tự rút lui.

4- Thị trấn Siversk và cuộc vượt sông của quân Nga

Tiền tuyến đã tiến đến Siversk (dân số trước chiến tranh là 11.000 người) vào tháng 7, và dường như, giống như nhiều thị trấn khác ở Donbass, sẽ mất nhiều tháng để chiếm được Siversk. Tuy nhiên, những nỗ lực phối hợp của hai nhóm quân Nga (nhóm quân phía Tây và phía Nam) đã rút ngắn đáng kể thời gian này.

Quân Nga đã vượt qua sông Seversky Donets rộng và chảy xiết, thiết lập được một cứ điểm vững chắc gần Siversk, làm gián đoạn đường tiếp tế của thị trấn. Đồng thời, họ chiếm được các khu định cư ở phía nam thị trấn, khiến tình hình của quân đồn trú Ukraine trở nên hết sức khó khăn.

Kết quả, Nga tránh được giao tranh ác liệt ở Siversk, và đến ngày 11/12, thị trấn đã rơi hoàn toàn vào tay Nga, đẩy tiền tuyến tiến xa hơn về phía Tây.

3- Thị trấn hậu cần Pokrovsk

Pokrovsk (tên tiếng Nga là Krasnoarmeysk) là một trong những đô thị lớn nhất dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Donbass, với dân số trước chiến tranh là 61.000 người. Cùng với Mirnograd và Rodninskoye gần đó, khu vực này có tổng dân số khoảng 200.000 người. Hơn nữa, ngoài khu vực đô thị Pokrovsk, không có khu định cư lớn nào khác trong vòng 100km về phía tây.

Mặt trận đã tiến sát Pokrovsk vào năm ngoái (2024), nhưng các trận chiến giành thị trấn này bắt đầu vào mùa hè năm 2025. Sau nhiều lần nỗ lực không thành công, lực lượng Nga đã chiếm được phần phía nam của thị trấn, nhưng lực lượng Ukraine vẫn kháng cự mạnh mẽ ở phần phía bắc. Việc chiếm được Pokrovsk cũng đã khiến quân đồn trú Ukraine ở Mirnograd lân cận bị mắc kẹt; điều này xảy ra vào giữa tháng 12 sau khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát dứt điểm vùng ngoại thị phía bắc.

2- Thị trấn Sudzha (Kursk)

Trái ngược với thị trấn Pokrovsk lớn hơn, Sudzha (dân số trước chiến tranh là 5.000 người) là thị trấn nhỏ nhất trong danh sách này. Hơn nữa, đây là thị trấn duy nhất nằm trong “lãnh thổ ban đầu” của Nga.

Ukraine chiếm được Sudzha sau khi bất ngờ đánh sâu vào tỉnh Kursk của Nga. Vào tháng 8/2024, Sudzha bị chiếm đóng, trở thành trung tâm của một cứ điểm rộng 1.000m2 cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, trong 6 tháng tiếp theo, quân đội Nga, với sự hỗ trợ từ các chiến binh Triều Tiên, đã từng bước thu hẹp cứ điểm này, bao vây Sudzha từ ba phía.

Đến tháng 3, chiến dịch bước vào giai đoạn cuối: Với những đòn tấn công quyết định, thị trấn bị cô lập, và lực lượng đồn trú Ukraine chủ yếu rút lui mà không kháng cự. Chiến dịch Stream, bao gồm việc di chuyển hàng trăm binh lính phía sau chiến tuyến của đối phương thông qua một đường ống dẫn khí đốt chính, đã góp phần đáng kể vào thành công của cuộc tấn công này. Ngoài Sudzha, hơn 300km2 lãnh thổ Kursk đã được Nga giải phóng chỉ trong vài ngày của tháng 3.

1- Mirnograd - điểm quyết chiến sát Pokrovsk

Thị trấn Mirnograd (ở Nga được gọi là Dimitrov), với dân số trước chiến tranh là 47.000 người, là một khu vực có ngành công nghiệp khai thác than, nằm gần Pokrovsk. Giống như Pokrovsk, Mirnograd trở thành địa điểm diễn ra trận chiến lớn nhất năm 2025. Trận chiến Pokrovsk-Mirnograd có thể mang tính quyết định đối với toàn bộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

Thứ nhất, tại Mirnograd, quân đội Nga đã bao vây được một số lữ đoàn Ukraine - điều này xảy ra lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” và trận chiến giành Mariupol. Theo các ước tính, có từ 2.000 đến 5.000 binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong túi vây Mirnograd. Đây là một đòn giáng mạnh vào lực lượng Ukraine, vốn đã thiếu hụt nhân lực. Hơn nữa, trong số những người bị bao vây có một số chiến binh giàu kinh nghiệm, có năng lực và tinh thần chiến đấu cao; sẽ rất khó để thay thế những người như vậy.

Thứ hai, trong khoảng thời gian 3 tháng, lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công nhiều nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ vòng vây Mirnograd. Đến giữa tháng 12, chiến dịch phản công lớn nhất của Ukraine trong năm đã không thu được kết quả tích cực.

Tới thời điểm hiện nay (cuối tháng 12/2025), Nga đã kiểm soát được 90-95% Mirnograd.

Ngoài các thành phố được liệt kê ở đây, lực lượng Nga vẫn đang giao tranh ác liệt tại nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc nhỏ hơn. Một số có thể sẽ thất thủ trong những tháng tới, trong khi những nơi khác được đánh giá là sẽ tiếp tục tiêu hao nguồn lực của Ukraine.