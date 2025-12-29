Chi tiết tất cả các đối tượng sẽ nhận được quà 400.000 đồng chào mừng Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán 2026
SKĐS - Tại Nghị quyết số 418/NQ-CP, Chính phủ quy định chi tiết các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Theo đó, Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP nêu rõ các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:
Nhóm 1: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Nhóm 2: Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
Nhóm 3: Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP
Nghị định cũng quy định: Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 2 mức quà thì chỉ nhận 1 suất quà.
Đối với chính sách tặng quà Tết Nguyên đán năm 2026 đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về người có công với cách mạng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026.
