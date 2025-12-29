Chi tiết tất cả các đối tượng sẽ nhận được quà 400.000 đồng chào mừng Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán 2026

Nghị định cũng quy định: Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 2 mức quà thì chỉ nhận 1 suất quà.

Đối với chính sách tặng quà Tết Nguyên đán năm 2026 đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về người có công với cách mạng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026.