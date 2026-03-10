Trời vừa hửng nắng, miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa

Không khí lạnh tăng cường liên tiếp xuống miền Bắc

Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khoảng tối và đêm ngày 12/3 - 13/3, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường. Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi trong các ngày 13/3/ - 14/3 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trên biển, từ đêm ngày 12/3 - 14/3 khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Ngày 13/3/2026, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sau gió yếu dần.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh kèm mưa. Ảnh: Tuấn Anh

Từ ngày 13/3 - 14/3 vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sau gió yếu dần.

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, Cục Khí tượng Thủy văn phát hành bản tin cung cấp thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai trên phạm vi cả nước và dự báo chi tiết cho khu vực thành phố Hà Nội trong thời gian từ ngày 10/3 đến ngày 16/3.

Thông tin dự báo thời tiết chi tiết cho các tỉnh, thành phố được cập nhật hàng ngày tại trang thông tin điện tử tại địa chỉ: https://nchmf.gov.vn. Cục Khí tượng Thủy văn sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai và tổ chức cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tới các cơ quan Trung ương và địa phương.

Thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử 15/3

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 10/3 -16/3, phổ biến ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời tạnh ráo, đêm và sáng trời rét; riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La chiều tối và đêm ngày 13/3, chiều tối và đêm ngày 16/3 có mưa rào và có nơi có dông

Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 10/3 -14/3, có mưa, mưa rào; khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/3 và ngày 13/3 - 14/3 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày 15/3 - 16/3, thời tiết ổn định, ít mưa; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế trưa và chiều giảm mây, trời nắng; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 10/3 - 16/3, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 10/3 - 12/3, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 13/3 - 15/3: Nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi, trưa và chiều trời tạnh ráo; nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 17-19 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 22-25 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội từ ngày 10 đến 16/3.