Miền Bắc hửng nắng, Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh gây mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (10/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào; nhiệt độ đã giảm khoảng 3- 4 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi giảm trên 5 độ.

Dự báo ngày 10/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh gây mưa rét cho miền Bắc.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi; ngày và đêm 10/3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sáng 10/3 có lúc cấp 7 giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,5m; từ đêm 10/3 gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0m. Khu vực từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 10/03 ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/3:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 15–17 độ, nhiệt độ cao nhất 21–23 độ. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2–3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 20–23 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 20–23 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ, nhiệt độ cao nhất 20–23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, ngày có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Phía Bắc trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25–28 độ, phía Nam 30–32 độ. Nhiều mây, có mưa, ngày có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng phía Đông Lâm Đồng có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 26–29 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, nhiệt độ cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, nhiệt độ cao nhất 32–34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.