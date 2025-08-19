Áp thấp nhiệt đới tiến sát đất liền, miền Bắc cao điểm mưa lớn

Miền Bắc cao điểm mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (19/8), khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/8 đến 3h ngày 19/8 có nơi trên 90mm như: trạm Phình Hồ (Quảng Ninh) 137.4mm, trạm Tân Phong (TP. Hải Phòng) 93.7mm,...

Từ sáng sớm 19/8 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Ngoài ra, ngày và đêm 19/8, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc cao điểm mưa lớn khi áp thấp nhiệt đới tiến sát bờ.

Từ ngày 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở trạm Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trạm Cửa Ông gió mạnh cấp 6.

Hồi 4 giờ ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

Đến 13 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10–15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp, vị trí ở 22,6 độ vĩ Bắc – 107,1 độ kinh Đông trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn.

Đến 16 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần, vị trí ở 22,5 độ vĩ Bắc – 106,8 độ kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt – Trung, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn.

Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) ngày 19/8 có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ngày và đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/8:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng ngày có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.