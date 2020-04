Ấm lòng “siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ở Sài Gòn trong mùa dịch Covid-19

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 14:00 PM (GMT+7)

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” đầu tiên tại TP.HCM đã đi vào hoạt động nhằm giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ngày 22/4, khá đông người dân nghèo đến chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), nơi đặt “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” để mua các mặt hàng thiết yếu. Tại đây từ sáng sớm, lực lượng chức năng và các tình nguyện viên hướng dẫn người dân đến mua hàng ở “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” thực hiện giãn cách 2m bằng cách sắp sẵn các ghế cho người dân ngồi.

Người dân trước khi vào “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” được đo thân nhiệt, khử khuẩn tay bằng cồn. “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” là siêu thị 0 đồng đầu tiên tại TP.HCM.

Siêu thị gồm 3 gian hàng chính: gian hàng lương thực, thực phẩm, gian hàng quần áo và gian hàng sách truyện. Mỗi khách hàng sẽ được chọn 5 sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần là 100 ngàn đồng và 2 lần cho một tháng.

Điều đặc biệt ở siêu thị này là không hề có người bán mà chỉ có những người hướng dẫn. Siêu thị được mở nhằm cung cấp hoàn toàn miễn phí một số mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm như: Gạo, dầu ăn, mỳ tôm, đường, trứng gà….

Mỗi người dân sẽ cấp một phiếu mua hàng, trong đó đánh dấu 5 món hàng mà mình chọn mua.

Siêu thị mở cửa từ 8h-17h các ngày trong tuần với câu khẩu hiệu quen thuộc: “Nếu bạn khó khăn hãy lấy những gì mình cần. Nếu bạn đủ đầy, xin nhường người khó khăn hơn”.

Mỗi ngày siêu thị này sẽ giới hạn phát 300 phiếu để đảm bảo tình hình giãn cách xã hội. “Ấm áp tình người, giữa lúc khó khăn như thế này mà đi siêu thị mua trứng, gạo, mắm, dầu ăn giá 0 đồng thì quá là vui luôn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có rất nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bà con nghèo như tôi vượt qua khó khăn hiện nay”, bà Nguyễn Thị Tứ (ngụ quận 3) chia sẻ.

Người đàn ông bị tật ở hai chân phải chống nạng khi đi mua hàng ở siêu thị được các tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ xách hàng. “Mọi thực phẩm đều có giá thực tế từ vài nghìn đến vài chục nghìn, nhưng khi được bán tại đây tất cả đều có giá 0 đồng. Tình người được được gửi gắm qua những gói thực phẩm khiến tôi và nhiều bà con xúc động”, người đàn ông tên Phi chia sẻ.

“Mừng lắm, tôi mừng lắm... Thật sự mà nói trong đợt dịch này Đảng và Nhà nước mình sáng suốt, rồi kế tiếp các y bác sĩ, công an, dân quân, tình nguyện viên,... đã ngày đêm vất vả chống dịch. Ngoài ra, trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh thì nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã quan tâm giúp đỡ người nghèo. Không có nước nào như nước Việt Nam của mình, tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” giúp nhau vượt qua khó khăn do dịch bệnh khiến tôi rất xúc động và biết ơn”, người đàn ông bị bệnh được tình nguyện viên giúp đỡ di chuyển lúc đi siêu thị mua thực phẩm giá 0 đồng- chia sẻ.

“Cô đi siêu thị mua hàng với giá 0 đồng. Với số lượng các mặt hàng tôi vừa mua thì gia đình cô có thể ăn trong 1 tuần. Khi nào ăn hết cô mới đến đây nữa. Thôi cô về nhen con, trưa nay nhà cô có bữa ấm bụng rồi’, người phụ nữ nói khi mang túi thực phẩm mua giá 0 đồng ra về.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/am-long-sieu-thi-hanh-phuc-0-dong-o-sai-gon-trong-mua-dich-covid-19-1081526.html