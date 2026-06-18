Hà Nội: Hơn 7,7 tỷ đồng tiền phạt vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 11/6 đến ngày 17/6/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng số tiền phạt ước tính hơn 7,7 tỷ đồng. Trong số này có 7 trường hợp người điều khiển ô tô, 1.200 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và 60 trường hợp điều khiển các loại phương tiện khác vi phạm quy định.

Công tác kiểm tra, xử lý nồng độ cồn được duy trì thường xuyên tại Hà Nội. Chỉ trong một tuần, hơn 1.200 người đi xe máy bị phát hiện vi phạm.

Ghi nhận tối 17/6 tại nút giao Phùng Hưng - đường 19/5 (phường Hà Đông), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Qua hơn một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn. Điển hình, vào lúc 19 giờ 59 phút, tổ công tác dừng kiểm tra anh B.Q.T. (sinh năm 1969, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29T1-922.xx. Kết quả kiểm tra cho thấy người này vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/lít khí thở.

Tiếp đó, vào lúc 20 giờ 05 phút, tổ công tác phát hiện anh V.V.S. (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 33P2-06.xx. Qua kiểm tra, người này cũng vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/lít khí thở.

Làm việc với lực lượng Cảnh sát giao thông, cả hai trường hợp đều thừa nhận đã sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Mùa World Cup thường kéo theo các hoạt động tụ tập xem bóng đá, liên hoan và sử dụng đồ uống có cồn. Vì vậy, nguy cơ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông cũng có xu hướng gia tăng.

Trung tá Nguyễn Đức Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết, việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được đơn vị duy trì thường xuyên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn và địa điểm vui chơi, giải trí. Công tác kiểm soát được triển khai ở nhiều khung giờ khác nhau nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Theo Trung tá Sơn, trong thời gian diễn ra các trận đấu thuộc World Cup, nhu cầu tụ tập xem bóng đá, liên hoan và sử dụng đồ uống có cồn thường gia tăng. Do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia. Trường hợp đã uống rượu, bia, người dân nên lựa chọn phương tiện công cộng, taxi hoặc nhờ người đủ điều kiện điều khiển phương tiện đưa về. Đồng thời, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về nồng độ cồn, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.