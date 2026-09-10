6 hành vi về an ninh, trật tự không còn bị xử phạt hành chính từ ngày 15/9

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 347/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Nghị định. Trong đó có Nghị định 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 15/9).

Đoàn kiểm tra Công an tỉnh Anh Giang kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và người nước ngoài cư trú trên địa bàn. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Điểm đáng chý ý của Nghị định mới là bãi bỏ một số quy định tại Điều 15 Nghị định 282.

Theo đó, từ ngày 15/9, 6 hành vi không còn áp dụng xử phạt vi phạm hành chính.

Một là cung cấp dịch vụ sử dụng súng bắn sơn cho khách hàng dưới 18 tuổi.

Hai là không bố trí nhân viên y tế trực tại địa điểm diễn ra dịch vụ cung ứng sử dụng súng bắn sơn để xử lý khi có sự cố xảy ra trong thời gian cung ứng dịch vụ này.

Ba là bán hoặc cung cấp thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho những đối tượng không có giấy phép sử dụng loại thiết bị trên hoặc có giấy phép sử dụng nhưng không đúng nội dung ghi trong giấy phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bốn là sản xuất, nhập khẩu, mua, bán thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên vượt quá tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng đối với các thiết bị còi, đèn theo quy định của pháp luật.

Năm là bán hoặc cung cấp thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc đồng ý bằng văn bản.

Sáu là sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng các biện pháp khác mà pháp luật không cho phép để tiến hành đòi nợ.

Không thông báo khách lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Nghị định 347 cũng sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú.

Theo quy định mới, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người bị phạt 2-4 triệu đồng.

Trường hợp không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người, mức phạt là 4-8 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 8-12 triệu đồng nếu không thực hiện thông báo lưu trú đối với từ 9 người trở lên.

Chính phủ cũng sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu.

Theo đó, phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với trường hợp quá 2 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu nhưng cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu.

Mức phạt này cũng áp dụng khi Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị hỏng nhưng cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu.