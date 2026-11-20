Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19/11 cho hay cuộc gặp thượng đỉnh ba bên chưa từng có tiền lệ giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin "diễn ra theo hướng tích cực, mang tính xây dựng và đạt nhiều kết quả tốt".

Chủ tịch Trung Quốc cho hay sau cuộc thảo luận khoảng 90 phút tại Thâm Quyến, ba nước đều có chung quan điểm về duy trì hòa bình thế giới, nhấn mạnh "phải trân trọng nền hòa bình vốn không dễ dàng đạt được này".

Giới chuyên gia đánh giá ba lãnh đạo bước vào hội nghị thượng đỉnh với những mục tiêu khác nhau và phát biểu của ông Tập cho thấy lãnh đạo Trung Quốc dường như hài lòng với những gì đã diễn ra.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ bước vào địa điểm họp và chụp ảnh chung ngày 19/11. Ảnh: AP

Vai trò trung tâm của ông Tập

Theo AFP, hội nghị thượng đỉnh được coi là cơ hội hiếm hoi để Chủ tịch Tập thể hiện vị thế ngang hàng của Trung Quốc với Mỹ tại tâm điểm ngoại giao toàn cầu.

Một số người cho rằng việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên tạo ra một số rủi ro cho Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề xung đột Nga - Ukraine. Trung Quốc từ lâu giữ quan điểm trung lập với vấn đề này, bất chấp chỉ trích từ phương Tây cho rằng Bắc Kinh ngầm ủng hộ Moskva.

Theo Ryan Hass, chuyên gia cấp cao tại Viện Brookings, ông Tập dường như giữ cân bằng rất tốt với vai trò là người điều phối sự kiện.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ tại phòng họp thượng đỉnh bên trong Kỳ Lân Sơn Trang ngày 19/11. Ảnh: AP

"Ông Tập đã đặt mình vào vị trí trung tâm của sự kiện, trở thành người then chốt và là người tập hợp các cường quốc. Hình ảnh này sẽ củng cố vị thế chính trị của ông", chuyên gia Hass nói.

Tuyên bố chung với nội dung "hướng tới hòa bình" gồm 4 điểm được công bố sau hội nghị thượng đỉnh phản ánh một số lập trường lâu nay của Trung Quốc, trong đó có mong muốn cải cách các thể chế đa phương như Liên Hợp Quốc.

"Việc đạt được đồng thuận chiến lược giữa ba nước có thể thúc đẩy hợp tác đa phương rộng hơn, đồng thời định hướng cho quá trình tái định hình trật tự và các giá trị toàn cầu", Vương Nghĩa Nguy, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định.

Thắng lợi về hình ảnh của ông Trump

Tổng thống Trump bước vào hội nghị với mong muốn đạt một thắng lợi trong lĩnh vực đối ngoại, sau khi đảng Cộng hòa của ông hứng chịu thất bại trong bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến quyền lực của ông suy giảm trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Chuyến công du của ông Trump có khởi đầu đầy hứa hẹn khi ông Tập đích thân ra sân bay Bảo An ở Thâm Quyến để đón Tổng thống Mỹ, động thái chưa từng có tiền lệ trong hàng chục năm qua ở Trung Quốc. Sự trọng thị đó giúp ông Trump phần nào ghi điểm về ngoại giao, củng cố hình ảnh lãnh đạo siêu cường.

Tuy nhiên, chưa rõ ông Trump có đạt được thành quả đáng kể nào tại hội nghị thượng đỉnh hay không, ngoài những bức ảnh chụp chung với lãnh đạo Nga và Trung Quốc, vốn được ông khen ngợi nhiều lần.

Tổng thống Trump trước chuyến đi bày tỏ hy vọng về các cuộc thảo luận thực chất với ông Tập và ông Putin liên quan đến kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, bản tuyên bố chung 4 điểm của lãnh đạo ba cường quốc chỉ đề cập đến việc các bên sẽ đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ngày 19/11. Ảnh: AP

Ba lãnh đạo không đưa ra cam kết cụ thể nào về mức cắt giảm mạnh vũ khí hạt nhân hay một hiệp ước kiểm soát loại vũ khí này có sự tham gia của Trung Quốc như ông Trump từng kỳ vọng.

Sau khi kết thúc cuộc gặp, ông Trump lập tức lên chuyên cơ rời Trung Quốc mà không đưa ra bất cứ tuyên bố nào. Phái đoàn Mỹ cũng yêu cầu các phóng viên tháp tùng nộp lại điện thoại "để đảm bảo an ninh", động thái rất hiếm hoi.

"Dù kết quả ra sao, ông Trump sẽ vẫn tuyên bố đây là thắng lợi chính trị. Việc những người khác có đồng tình hay không vẫn là câu hỏi mở", Peter Loge, giám đốc Trường Truyền thông và Quan hệ Công chúng thuộc Đại học George Washington, nói.

Nỗ lực củng cố vị thế của ông Putin

Chiến sự Ukraine là vấn đề được dư luận quan tâm trước cuộc gặp thượng đỉnh, và cũng là điều giúp Tổng thống Putin trở thành nhân tố địa chính trị có ảnh hưởng hơn rất nhiều trên bàn đàm phán.

Giới chuyên gia cho rằng ông Putin "đã đạt thắng lợi" khi gạt Ukraine và các đồng minh châu Âu khỏi bất cứ cuộc thảo luận nào về chấm dứt chiến sự. Việc ba lãnh đạo không trao đổi về chiến sự Ukraine trong cuộc gặp cũng góp phần củng cố vị thế của ông Putin, người không muốn chịu bất cứ sức ép nào từ bên ngoài trong vấn đề này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong họp báo tại Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19/11. Ảnh: RIA Novosti

Chim Lee, chuyên gia tại bộ phận nghiên cứu Economist Intelligence Unit của Economist Group, đánh giá việc chính thức hóa mô hình hội nghị thượng đỉnh ba bên càng "tạo thêm điều kiện có lợi cho Tổng thống Putin". Mỹ, Nga và Ukraine đang xúc tiến để thực hiện các cuộc gặp ba bên nhằm tìm cách chấm dứt xung đột.

"Mỹ và Nga đều quan tâm đến việc tổ chức cuộc họp như vậy cho đàm phán về Ukraine, trong khi Trung Quốc trước đây dường như hơi miễn cưỡng", ông nói. "Việc Trung Quốc khẳng định giá trị của mô hình này đồng nghĩa với khả năng cao hoạt động tương tự sẽ tiếp diễn".

Trong khi đó, Ngô Tâm Bá, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Phúc Đán, đánh giá cuộc họp thượng đỉnh ba bên "cho thấy Mỹ không thể áp đặt các vấn đề quốc tế, thay vào đó phải coi cả Nga và Trung Quốc là những đối tác bình đẳng".

Chong Ja Ian, phó giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng ba cường quốc "không đạt được thỏa thuận nào mới mẻ" và cuộc gặp "chỉ là một gợi ý về việc tạo điều kiện để Mỹ, Nga và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề trọng đại của thế giới".