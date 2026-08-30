Công an xác minh, làm việc với nhóm cô gái có hành vi chửi bới, hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh

Ngày 30/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm cô gái trẻ có hành vi chửi bới, to tiếng và hành hung một nam tài xế taxi. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và khiến nhiều người bất bình trước thái độ thiếu văn hóa, hung hãn của nhóm người này.

Đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm cô gái trẻ có hành vi chửi bới, to tiếng và xô xát. Hình ảnh cắt từ video

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc để tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Phạm Minh Hiếu - Phó Trưởng Công an phường Móng Cái 1 cho biết: "Hiện tại, lực lượng công an đang tích cực xác minh các trường hợp có liên quan trong vụ việc. Chúng tôi đang triển khai lực lượng đưa các đối tượng liên quan về trụ sở công an để tiến hành làm việc, lấy lời khai".

Theo đại diện Công an phường Móng Cái 1, lực lượng chức năng đang tập trung làm rõ nhân thân, họ tên cũng như mức độ vi phạm của từng cá nhân xuất hiện trong clip để xử lý theo quy định của pháp luật.