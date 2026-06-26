Hà Nội tăng mức phạt 28 hành vi vi phạm từ 1/7

Hà Nội áp dụng mức phạt cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với quy định chung đối với 28 hành vi vi phạm về cư trú, xuất nhập cảnh, giao thông và trật tự đô thị từ 1/7.

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết số 56 quy định mức tiền phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo nghị quyết, từ ngày 1/7, thành phố áp dụng mức phạt tiền cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với mức chung của Chính phủ đối với 28 hành vi vi phạm. Cùng một hành vi, tổ chức bị phạt gấp hai lần cá nhân. Các hành vi xảy ra trước ngày 1/7 vẫn áp dụng mức phạt theo quy định hiện hành của Chính phủ.

Các hành vi được tăng mức xử phạt tập trung ở ba nhóm. Trong đó, nhóm vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có 12 hành vi, với mức phạt từ 3 đến 6 triệu đồng đối với các hành vi như tẩy xóa giấy tờ cư trú, cho mượn thông tin cư trú trái quy định hoặc không thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký cư trú khi đủ điều kiện. Cơ sở kinh doanh lưu trú không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người bị phạt từ 6 đến 12 triệu đồng.

Nhóm vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại có 7 hành vi được tăng mức phạt, từ 1 triệu đến 40 triệu đồng tùy từng hành vi.

Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ và trật tự đô thị, 4 hành vi bị nâng mức xử phạt, trong đó hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh ăn uống hoặc bày bán hàng hóa bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Hành vi bán hàng rong trên tuyến phố cấm bị phạt từ 400.000 đến 500.000 đồng.

Vi phạm vỉa hè trên phố Phủ Doãn được camera AI phát hiện, tháng 6/2026. Ảnh: CACC

Trước khi nghị quyết được thông qua, UBND TP Hà Nội từng đề xuất tăng mức phạt đối với 47 hành vi. Sau quá trình lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện dự thảo, số hành vi áp dụng mức phạt tăng còn 28.

Theo UBND thành phố, việc tăng mức xử phạt nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô và góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Trong đó, trọng tâm là xử lý các hành vi phổ biến gây mất trật tự đô thị, ùn tắc, tai nạn giao thông hoặc làm sai lệch dữ liệu dân cư quốc gia, đồng thời nâng cao tính răn đe và hiệu quả thực thi pháp luật trong điều kiện đặc thù của Thủ đô